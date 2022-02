Chi è Daniela Poggi, attrice popolare sul piccolo schermo

Daniela Poggi è un’attrice che sta sempre emergendo soprattutto sul piccolo schermo.

Chi è Daniela Poggi

Daniela Poggi, nata a Savona il 17 ottobre 1954, è un’attrice che è emersa tanto al teatro quanto al cinema e in tv. Nella sua carriera ha avuto la possibilità di lavorare con personaggi importantissimi come Walter Chiari fin da quando era molto giovane. Per quattro anni, dal 2000 al 2004, è stata alla guida di “Chi l’ha visto?” e ha preso parte a molte serie tv.

Tra queste la “Voglia di volare” con Gianni Morandi, “Incantesimo”, “Una donna per amico”, “La ragnatela”, “Il coraggio di Anna”, “Vento di ponente”, “Il maresciallo Rocca”, “Nebbie e delitti”, “Capri 2”, “Le tre rose di Eva” e L’allieva con Alessandra Mastronardi.

Vita privata

L’artista è stata sposata per cinque anni, ma poi ha divorziato. Al momento sembra sia single. Oggi vive a Roma ma ha anche fatto una breve esperienza nel comune di Fiumicino in politica come assessore alla Cultura, Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Diritti degli Animali (iniziata nel 2013 e conclusasi tre anni dopo con le sue dimissioni).