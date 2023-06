Paola Di Benedetto, nuovo flirt con Raoul Bellanova? La showgirl beccata con il terzino nerazzurro

Nuovi flirt estivi, Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova beccati insieme. Secondo Fabrizio Corona, la showgirl e il terzino nerazzurro avrebbero cominciato a frequentarsi: “L’esterno dell’Inter si è presentato con un auto da 300mila euro”.

Paola Di Benedetto, si parla di flirt con Raoul Bellanova

Archiviate le storie d’amore con Rkomi e Federico Rossi, Paola Di Benedetto pare già pronta ad un nuovo flirt. Secondo alcune recenti indiscrezioni, infatti, l’ex conduttrice radio e showgirl avrebbe cominciato a frequentare nientemeno che Raoul Bellanova, terzino 23enne in forza all’Inter. A dare la notizia è Fabrizio Corona, che li ha definiti “la coppia dell’estate” e ha pubblicato sui suoi canali social video e foto in cui i due ballano insieme abbracciati allo Yacoot di Milano, scambiandosi anche baci. “In queste foto e video li vediamo limonare e baciarsi.” –spiega Corona- “L’esterno dell’Inter è arrivato con un Lamborghini di 300.000€ per gonfiare la sua autostima. Ve l’ho detto all’inizio e lo ribadisco alla fine, facendo un grande in bocca al lupo per il nuovo amore”.

Nessuna conferma dalla coppia, quanto c’è di vero?

Per il momento non sono giunte conferme circa la loro relazione, né da Paola Di Benedetto, né da Raoul Bellanova. Entrambi sono ufficialmente single, per cui non ci sarebbero problemi con eventuali partner nel caso in cui decidessero di uscire allo scoperto. Ciononostante, con ogni probabilità, i due non hanno ancora deciso come “etichettare” un rapporto nato da relativamente poco, né se continuarlo a lungo termine.