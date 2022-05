“Molestia su Blanco”, è polemica dopo il palpeggiamento di una fan

È polemica per quanto accaduto al cantante Blanco nel corso di un suo concerto live. Il giovane cantante, infatti, è stato palpeggiato da una ragazza nelle sue parti intime e i fan denunciano: “Blanco è stato molestato”.

“Grazie alla ragazza che ha messo la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo”, ha scritto a riguardo la fan, protestando sui social contro il gesto della ragazza. Ora il video sta diventando virale.

Il cantante 19enne, che comunque si è concesso anche ai suoi fan, è ora al centro di una notizia che sta facendo molto discutere. Una ragazza infatti , posizionata proprio davanti a lui in quell’evento, ha approfittato della vicinanza per palpeggiarlo e toccargli le parti intime . Un’altra fan vicino a lei, che stava riprendendo l’esibizione di Blanco, ha casualmente ripreso anche il palpeggiamento della ragazza tanto che dal video è chiaramente visibile la mano che tocca diverse volte il cantante.

Sui social, in particolare su Twitter, “Blanco” è già entrato in tendenza e ne è nata una polemica tra chi difende la ragazza accusata dalla fan e chi invece, in maniera indignata, denuncia la molestia ai danni di Blanco.

“È una molestia sessuale” scrivono diverse fan, mentre altri utenti (in particolare tantissime donne) scrivono “è violenza sessuale, non ci sono altre parole”.