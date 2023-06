Hit estive, ecco la classifica delle prime 10 canzoni più ascoltate

Pronti a vivere il peridodo più caldo dell'anno, ecco la classifica delle hit estive, quelle che entrano in testa e non se ne vanno più.

Ormai pronti a vivere il peridodo più caldo dell’anno, ecco la classifica delle hit estive, quelle che entrano in testa e non se ne vanno più. Le 10 canzoni più ascoltate sono già in radio da tempo e “lottano” per conquistarsi il titolo di tormentone estivo.

Scopriamo quali sono i brani in questione.

Classifica hit estive: conferme e sorprese

Il mese di Giugno fa a tutti gli effetti da apripista per l’estate e, con i mesi più caldi dell’anno, arrivano anche le canzoni più ascoltate. Il panorama musicale italiano permette infatti di gustarsi i cosiddetti “tormentoni”, per molti definiti hit estive. Molti artisti, infatti, puntano a convidere i loro pezzi a ridosso dell’estate, toccando tasti diversi.

Testo spesso semplice, sound accattivante e ritornello che rimane nella memoria di tutti: ecco i trucchi per costruire una hit.

Di seguito la classifica dei 10 pezzi che stanno andando di più:

DISCO PARADISE – Fedez, Annalisa, Articolo 31

Mare Caos – Paola e Chiara

Mon Amour – Annalisa

Pazza Musica – Elodie, Marco Mengoni

Mani in alto – Elettra Lamborghini

Destinazione mare – Tiziano Ferro

Italodisco – The Kolors

Rubami la notte – Pinguini Tattici Nucleari

Un briciolo di allegria – Blanco, Mina

Fragole – Achille Lauro, Rose Villain

La speciale lista mostra dunque un podio ben definito. Senza dubbio Fedez e J Ax, grandi esperti di hit, riescono a condurre la vetta grazie alla musicalità del loro pezzi, aiutati anche dalla preziosa voce di Annalisa. Quest’ultima vanta anche il terzo posto in qualità di solista.

Sorprendentemente in basso – almeno per ora – ci sono Fragole e Un briciolo di allegria, spesso in radio e molto gettonate (e canticchiate) dai più. La prima canzone, di Achille Lauro e Rose Villain, risulta molto più “tormentone” rispetto al duetto di Blanco e Mina, anche grazie ad un contenuto più leggero.

In vista dell’inizio dell’estate viene da chiedersi quale sarà la hit più apprezzata.