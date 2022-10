Zero 70 in tv, lo spettacolo di Renato Zero in prima serata su Canale 5: quando e di cosa si tratta

Zero 70 in tv: Renato Zero arriva in prima serata sui canali della Mediaset per uno show che riunisce i suoi live al Circo Massimo.

Zero 70 in tv: tutto pronto per uno show che andrà in onda in prima serata su Canale 5. Renato Zero si è esibito con una serie di concerti tra fine settembre ed inizio ottobre che verranno ripresi in uno spettacolo televisivo.

Zero 70 in tv, lo spettacolo di Renato Zero in prima serata su Canale 5

Renato Zero arriva in prima serata in tv con lo spettacolo Zero 70. Non è la prima volta.

Nel settembre del 2020 la Mediaset ha trasmesso lo speciale Zero il Folle, registrato al Forum di Assago l’11 e il 12 gennaio dello stesso anno, poco prima dell’inizio della pandemia.

In quell’occasione Renato coinvolse diversi amici, tra i quali Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini, Alessandro Haber, Monica Guerritore, Serena Autieri, Gabriele Lavia, Anna Foglietta, Giuliana Lojodice e Vittorio Grigolo.

Quando e di cosa si tratta

Zero 70 mette insieme il meglio dei concerti che ci sono stati tra fine settembre ed inizio ottobre 2022 al Circo Massimo di Roma.

L’appuntamento è per il 26 ottobre in prima serata su Canale 5. Ai sei concerti di Zero al Circo Massimo non sono mancati gli ospiti come Jovanotti, Fabrizio Moro e Morgan. Le riprese che sono state fatte sono in fase conclusiva di monataggio e tra poco più di una settimana arriveranno con uno show in prima serata.