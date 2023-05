Paola Di Benedetto, ritorno di fiamma con Federico Rossi? “Beccati insieme a un concerto”

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, è ritorno di fiamma? L’ex conduttrice di RTL 102.5 è stata beccata insieme al suo ex ad un concerto, i due sono tornati insieme? Qual è la verità?

La storia della coppia, la conduttrice ritorna con il cantante?

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi durò per ben tre anni, dal 2018 al 2021. I due decisero poi di prendere strade diverse, chiarendo tuttavia al pubblico di essere rimasti in buoni rapporti. Nonostante le tante voci che parlavano di alta tensione tra i due, la conduttrice e il cantante hanno negato che la loro rottura fosse dovuta a litigi o a tradimenti. Nel Paola Di Benedetto aveva ritrovato l’amore tra le braccia del rapper Rkomi, ma anche quella relazione è naufragata dopo un paio di mesi. In seguito al breve flirt con Marco Berrettini, tuttavia, Paola sembra pronta a ritornare sui suoi passi e riaccogliere nella sua vita una vecchia fiamma…

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, si parla di ritorno di fiamma…

A due anni dalla rottura nel 2021, Paola Di Benedetto e Federico Rossi si riavvicinano. La conduttrice radio e il cantante 29enne, ex membro del duo Benji & Fede, sarebbero tornati insieme secondo diverse testate di gossip. Le voci sul possibile ritorno di fiamma hanno avuto origine questo weekend, grazie ad una foto che li ritrae fianco a fianco ad un concerto degli Zero Assoluto, al Fabrique di Milano. “Sono stati insieme per tutto il concerto.” -afferma l’esperta di gossip Deianira Marzano– “Non so se ritorno di fiamma o solo amici”. Quanto c’è di vero quindi? È stata una semplice uscita amichevole o l’inizio di qualcosa di più? Per il momento i diretti interessati stanno evitando le domande del loro pubblico: nessuna conferma ancora dalla coppia. Non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà.