Ottavio De Lollis, chi è il terzo ex marito di Sandra Milo: cosa sappiamo di lui?

Chi è Ottavio De Lollis, terzo ex marito di Sandra Milo. Come molte altre relazioni della musa di Federico Fellini, anche il suo matrimonio con De Lollis fu molto turbolento e doloroso: “Mi ha lasciata da sola con tre figli”.

Chi è Ottavio De Lollis, ex marito di Sandra Milo

Ottavio De Lollis è un nome noto agli appassionati di gossip e della vita privata dei famosi. Tra gli anni Sessanta e Settanta De Lollis è infatti stato il terzo marito di Sandra Milo, celebre attrice e personalità televisiva morta all’età di 90 anni il 29 gennaio 2024. Le informazioni sul suo conto sono pochissime in quanto dopo la fine del suo rapporto con Sandrocchia è letteralmente svanito nel nulla. Ottavio è stato infatti l’ennesimo capitolo sfortunato della vita sentimentale dell’attrice, già tormentata dagli abusi dei suoi precedenti mariti.

Sandra Milo ha parlato del suo rapporto con il suo terzo marito in diverse interviste, rivelando i suoi vergognosi comportamenti violenti. Ottavio era solito picchiarla e arrivò anche a romperle il naso. Come per il suo secondo marito, il produttore Moris Ergas, anche in questo caso l’attrice non riuscì a trovare il coraggio di denunciarlo: “Mi sembrava una cosa brutta, mi vergognavo; non tanto per me, quanto per loro”. La situazione diventò sempre più grave di giorno in giorno finché, di punto in bianco, De Lollis sparì, abbandonando sua moglie e la sua famiglia. “Ottavio mi ha lasciato sola con tre figli da crescere.” -ha spiegato Milo in un’intervista a Vieni da me– “Oggi non so neanche dove abita. È difficile parlare di queste cose. Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere. Per fortuna ho tanti amici che mi sono stati vicini”

Vita privata, i figli con l’attrice

Dall’unione di Ottavio e Sandra nacquero due figli, Ciro ed Azzurra De Lollis. Ciro ha 55 anni e si è tenuto ben lontano dal mondo dello spettacolo, anche per questo le informazioni sul suo conto sono molto limitate. È sposato con Vanessa Ceccarini, con la quale sta crescendo un bambino, Flavio Milo De Lollis. Azzurra ha invece 53 anni e ha provato a seguire le orme di sua madre. Ha studiato al DAMS di Roma e ha recitato nel 2007 proprio accanto a Sandra in Nel Cuore di Una Vita. Oggi lavora ancora nel mondo della tv.

