“Immenhof 2 – La grande promessa” su Rai 1: trama e attori del film

Immenhof 2 – La grande promessa" su Rai 1 in prima serata lunedì 22 agosto: trama e attori del film tedesco

Rai 1 è pronta a trasmettere, nella serata di lunedì 22 agosto, il “Immenhof 2 – La grande promessa”. Vediamo la trama e quali sono gli attori del dramma tedesco diretto da Sharon von Wietersheim.

Immenhof 2 – La grande promessa” su Rai 1: trama

Il film che andrà in onda su Rai 1 in prima serata lunedì 22 agosto vede protagoniste tre sorelle, la sedicenne Lou, la ventenne Charly e la piccola Emmie, che si impegnano per mandare avanti il maneggio di famiglia dopo la morte del padre.

Charly frequenta la scuola d’arte mentre Lou ed Emmie si occupano della fattoria aiutati dalla cugina Josy che vive in città. Ma la vicenda si complica quando Cagliostro, il cavallo di Mallinckroth ed ex socio di loro padre, viene avvelenato e Mallinckroth vuole nasconderlo. Ma anche Lou e Josy sono alla prese nel mantenere un segreto mentre anche Emmie e la sua amica Susi sono sotto pressione dopo aver promesso alla loro vicina, anch’essa vittima di avvelenamento, che si sarebbero presi cura dei suoi 22 cavalli islandesi.

E Per proteggere Cagliostro da un altro tentativo di avvelenamento, ma soprattutto dall’ambizione del suo padrone Mallinckroth, che vuole far gareggiare il suo stallone nell’ultimo Derby des Triples nonostante sia stato avvelenato, Lou non ha altra scelta che fuggire….

Attori di Inmenhof

Laura Berlin: Charly

Torben Liebrecht: Dr. Blumenau

Valerie Huber: Runa

Max Befort: Cal

Ludger Pistor: Krämer Senior

Heiner Lauterbach: Malinckroth

Caro Cult: Josy

Max von Thun: Viktor

Rafael Gareisen: Matz

Benjamin Trinks: Sven

Leia Holtwick: Lou

Jill Weller: Krämer Junior

Moritz Bäckerling: Leon

Ella Päffgen: Emmie

Benjamin Kelm: Marvin Schitter

Sylvia Mayer: Capo della polizia