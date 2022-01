Oroscopo Paolo Fox febbraio 2022: previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 2022: ecco le previsioni dell'astronomo per il mese di febbraio per ogni segno zodiacale. Cosa dicono le stelle?

Oroscopo Febbraio 2022, le previsioni di Paolo Fox segno per segno. Ecco la guida alle stelle dell’astrologo più seguito d’Italia, con tutte le indicazioni e i consigli per il mese prossimo.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni segno per segno per Febbraio 2022

Cosa ci riserverà il mese Febbraio secondo le stelle? Scopriamolo con le previsioni dell’oroscopo dell’amato astrologo Paolo Fox. Dall’amore, alla salute e il lavoro, passando per fortuna e amicizie: le predizioni per ogni segno zodiacale.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2022

Febbraio sarà un mese complicato per i nati nell’Ariete. Tante delusioni e preoccupazioni lavorative, con alcuni conflitti sentimentali nelle prime due settimane. I problemi d’amore saranno acutizzati dalle pressioni sul lavoro. Attenti ad evitare tradimenti non abbassate la guardia nei weekend. Solo la fine del mese porterà un po’ di meritato sollievo.

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2022

I nati nel Toro godranno dell’influenza positiva di Venere e Marte. Arriveranno ottime notizie sul lavoro. Attenti ai soldi: la posizione di Saturno consiglia prudenza negli investimenti, sarà facile trovarsi sommersi di spese. Per quanto riguarda la vita sentimentale, con l’aiuto di Venere Febbraio sarà un ottimo periodo per un passo importante. Occhio però allo stress familiare e alla stanchezza fisica.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2022

Non sarà un mese molto produttivo a livello lavorativo: abbiate pazienza e non fatevi sopraffare dalla frustrazione. Tanti dubbi e indecisione anche a livello sentimentale per le coppie. I single, d’altro canto, avranno più fortuna verso la fine del mese e l’inizio di Marzo. Non lasciatevi travolgere dall’incertezza generale: invece di scuotere tutto, prendetevi le pause che vi servono e ricaricate le pile.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2022

Sarà un mese pieno di sfide. È il momento di mettersi sotto e affrontarle, sormontando il mare di dubbi e fatiche che vi travolgeranno. Tante le discussioni in amore, sia piccoli screzi che litigi da non sottovalutare. La situazione migliorerà nell’ultima settimana. Fate molta attenzione all’alimentazione: lo stomaco sarà il vostro tallone d’Achille.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2022

Il lavoro sarà pieno di alti e bassi.

Aumenti o miglioramenti della vostra posizione professionale tarderanno ad arrivare. Molti sospiri anche in amore. Dovrete superare molti problemi di coppia: meglio rimandare progetti importanti. La posizione opposta di Mercurio e della Luna non vi aiuta, farete molta fatica a concentrarvi.

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2022

Buone notizie sul lavoro per i nati nella Vergine. Ma non lasciate che vi dia alla testa: non perdete d’occhio il portafogli. Non lasciatevi tentare e concludete quanto avete iniziato.

Sarà un periodo positivo anche per l’amore, forse è il momento giusto per fare il prossimo passo.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2022

La parola d’ordine di Febbraio è: pazienza. I molti problemi sul lavoro attenteranno al vostro umore, ma potranno essere risolti con qualche sospiro e un po’ di diplomazia. Sul piano sentimentale, attenti alle discussioni. Meglio chiarire tutto e subito, senza passare dalla parte del torto.

Disperdete lo stress e l’irritazione accumulata con nuove esperienze e amicizie positive.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2022

Giove è dalla vostra parte: Febbraio sarà il mese perfetto per chiedere quello che vi spetta sul lavoro. Le stelle sorridono anche sulle coppie, che vedranno svanire vecchie preoccupazioni economiche. Si prospetta, invece, un mese pieno di intrighi sentimentali per i single. Occhio però ai figli: preparatevi a delle sorprese.

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2022

I nati nel Sagittario affronteranno un mese pieno di ostacoli sul lavoro. È consigliata estrema attenzione, il minimo errore potrebbe rendere vani i vostri sforzi passati. In futuro la situazione migliorerà. La famiglia porterà altri mal di testa, preparatevi a discutere per problemi di proprietà. Mese agrodolce per le coppie. Potrebbe essere un buon periodo per un progetto insieme, ma solo a patto di superare conflitti del passato.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2022

Molto stress sul lavoro, soprattutto nella prima settimana. Urano però è dalla vostra parte: aspettatevi novità importanti. Ritroverete vecchie conoscenze, e riceverete nuove opportunità da persone vicine a voi. Le coppie in crisi potrebbero finalmente trovare un punto d’accordo. Mese fortunato in amore anche per i single, i separati e i divorziati: un nuovo incontro potrebbe scuotervi.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2022

È il momento di stringere la cinghia e pazientare per i nati nel segno dell’Acquario. Sul lavoro dovrete ingoiare qualche pillola amara di troppo, in attesa di novità positive nella seconda metà dell’anno. Dovrete inoltre schivare spese inaspettate, tasse e multe sono dietro l’angolo. Più fortuna per quanto riguarda l’amore: questo mese potrebbe cominciare una storia importante. Attenti allo stress. I tanti ostacoli da affrontare a Febbraio avranno conseguenze se non proverete a rilassarvi.

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Febbraio 2022

Un ottimo inizio per un anno di successo, per chi si fa in quattro da sempre. Tante opportunità e nuove proposte, riuscirete finalmente a ottenere gli obiettivi prefissati. Vi sentirete pieni di energia, pronti a prendervi qualche rischio in più: investire può essere la scelta giusta. Attenti a non esagerare però e a non cedere alle tentazioni in amore.