Oroscopo Branko settimanale 29 luglio-4 agosto, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 29 luglio al 4 agosto per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questa settimana? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 29 luglio-4 agosto, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo, pubblicata sul settimanale Chi, per questi ultimi giorni di luglio e le prime, calde giornate di agosto.

Cosa ci riserva il futuro dal 29 luglio al 4 agosto? Ecco l’oroscopo settimanale di Branko.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 29 luglio-4 agosto

I nati nell’Ariete potranno godersi una settimana stracarica di soddisfazioni. Non abbiate paura delle novità e rischiate un po’. In amore, è il periodo perfetto per le coppie pronte a fare un passo in avanti.

Tanta fortuna anche per i single, che vivranno avventure ed incontri molto piccanti. In questi primi giorni d’agosto non potete fallire e avrete molte occasioni per dimostrarlo.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 29 luglio-4 agosto

Emozioni fuori controllo per i nati nel Toro nei prossimi giorni. Da un lato sarete forse un po’ troppo avventati e impetuosi, dall’altro sarete sopraffatti da un’irrefrenabile passione. L’avventatezza potrebbe crearvi problemi, ma anche darvi una spinta per voltare finalmente pagina.

Attenti agli incontri: nei prossimi giorni potrete conoscere una persona pronta a stravolgere il vostro mondo.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 29 luglio-4 agosto

Si chiude in bellezza il luglio dei nati nei Gemelli, tra tante possibili nuove conquiste e notizie molto positive per soldi e lavoro. Tanta passione nei prossimi giorni, ma tenete a freno la gelosia: fare gli scorbutici non vi porterà niente. Sul lavoro il cielo è dalla vostra parte: vi aspettano grandi soddisfazioni.

Quando meno ve lo aspettate una nuova entrata potrebbe risolvere i vostri grattacapi.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 29 luglio-4 agosto

I nati nel Cancro possono aspettarsi grandi cose in questa settimana. Approfittate dell’influenza degli astri e cogliete la palla al balzo in amore, è il momento giusto per riprovarci. Non lasciatevi frenare dai rischi, sfruttate il vostro periodo fortunato. Dopo le ferie è il tempo di mettere in ordine sia il portafogli che il lavoro.

Rimboccatevi le maniche e tutto si risolverà.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 29 luglio-4 agosto

Per i nati nel Leone è tempo di mettersi in gioco. Sentirete il bisogno di evolvervi e crescere, di ampliare i vostri orizzonti. Avrete la motivazione per scalare posizioni in ufficio ed espandere le vostre amicizie. La vostra vita sentimentale potrebbe essere scossa da un arrivo inaspettato. Un cambiamento improvviso potrebbe darvi del filo da torcere, non lasciatevi sbilanciare.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 29 luglio-4 agosto

I nati nella Vergine dovranno avere fiducia nelle proprie capacità. Non sottovalutate la vostra forza e il vostro cervello: vendetevi al meglio. È tempo di vacanze e feste e voi siete sempre al centro dell’attenzione. Alcune noie in amore: attenti a chi gioca con i vostri sentimenti. Consolatevi con le vostre amicizie e con buone soddisfazioni lavorative.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 29 luglio-4 agosto

Sospiri e sudore nei prossimi giorni per i nati nella Bilancia. Tanti problemi imprevisti in ufficio vi faranno penare più del dovuto. Altri guai sentimentali disturberanno i vostri piani estivi. Lasciatevi tutto alle spalle e prendetevi una pausa. È il periodo perfetto per una vacanza per chi non è ancora partito: nuovi incontri e nuove opportunità vi aiuteranno a dimenticare le seccature quotidiane.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 29 luglio-4 agosto

È un periodo di transizione per i nati nello Scorpione. Si apre una nuova fase della vostra vita, quale periodo migliore per quel viaggio da sempre rimandato? In amore i vostri tentativi di conquista son stati finora buchi nell’acqua. La situazione potrebbe cambiare in vacanza: potreste conoscere qualcuno di intrigante. Sul lavoro si apriranno alcune porte ma sta a voi sfruttarle al meglio.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 29 luglio-4 agosto

Settimana al top per i nati nel Sagittario. In ufficio sono in arrivo cambiamenti, ma anche nuove opportunità. In amore tanti nuovi incontri: è tempo di avventure, ma potreste conoscere anche una persona importante. Siete pronti alle ferie, basta stare attenti a non lasciare indietro questioni aperte. Godrete inoltre di una grande fortuna nei prossimi giorni: non sprecatela!

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 29 luglio-4 agosto

Tante novità nei prossimi giorni per i nati nel Capricorno. Il momento è quello giusto per ambire ad una promozione sul lavoro. In amore è l’inizio di un periodo fiabesco. Vi sentirete nostalgici, ma passionali e con grande voglia di amare. Avrete modo di vivere esperienze diverse e piccanti. Ottimo periodo anche per le coppie, a patto di non farsi influenzare dalle noie lavorative.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 29 luglio-4 agosto

Saranno giorni all’insegna dell’incertezza e della stanchezza per i nati nell’Acquario. Vi bloccherete su una decisione difficile, ma alla fine, pur con fatica, riuscirete a risolvere la situazione. La parola d’ordine sia in amore che in ufficio è prudenza: l’opposizione della Luna vi rende irrequieti e potrebbe farvi prendere decisioni affrettate. Fate un respiro profondo e non ignorate i pareri altrui.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 29 luglio-4 agosto

La Luna nel Leone porta un ottimo finale di luglio per i nati nei Pesci. Avete una grande opportunità a portata di mano, sta a voi coglierla. Vi sentite irresistibili e lo siete: vi aiuterà sia in amore che sul lavoro. Il cielo è dalla vostra parte e vi sommergerà di chance e novità importanti. Mettetevi sotto e non lasciatevele sfuggire: il vostro impegno sul lavoro pagherà.