Oroscopo Branko febbraio 2022: che mese sarà segno per segno

Oroscopo Branko febbraio 2022: il nuovo anno è a da poco iniziato e i primi mesi sono importanti per capire le stelle, la fortuna e di conseguenza l’oroscopo cosa prevede.

Oroscopo Branko febbraio 2022: segno per segno

L’oroscopo di Branko scandisce segno per segno tutte le conseguenze per il mese di febbraio. Alla fine di gennaio manca poco, è bene prepararsi per il mese che verrà.

Ariete

Si prevede una buona entrata di denaro e questo passaggio è decisivo per i contratti, le transazioni e le nuove conoscenze.

Branko suggerisce di cogliere al volo gli incontri con persone molto utili per la carriera. Cambiamenti in arrivo.

Toro

Ci sarà la possibilità di risolvere delle situazioni che si erano presentate ambigue, il periodo è ottimo per dare vita a nuove relazioni proficue e dovete impegnarvi a socializzare e a trasmettere più affetto alle persone vicine.

Gemelli

Febbraio potrebbe causare dei conflitti con i soci e i colleghi ma c’è del romanticismo nell’aria ma non fatevi ingannare perché alla sua ombra ci sono questioni di coppia non risolte, non abbiate paura di parlare con il partner e ascoltate quello che ha da dirvi.

Aprite il cuore.

Cancro

Risolverete e concluderete degli accordi legali, mentre Marte vi regala un po’ di ottimismo e di forza per combattere le incursioni di Saturno.

Leone

Febbraio inizia con il desiderio di fare nuove esperienze. Le previsioni di Branko parlano di collaborazioni inedite anche se spesso date il meglio quando lavorate da soli. Positiva la stella dell’amore e importante il sostengo di Marte in Sagittario per fare ordine in tutte quelle questioni che avete lasciato in sospeso.

Vergine

L’amore andrà a gonfie vele e voi vi sentirete amati e desiderati come non mai. L’unica distrazione da questi pensieri passionali arriva dalla famiglia e dagli attriti che potranno sfociare in discussione. Riguardatevi perché la salute in questo periodo è delicata con infiammazioni alla gola e fastidi a mani e piedi.

Bilancia

Ottimo momento per gettare le basi per il resto dell’anno. L’oroscopo di Branko di febbraio è il migliore della stagione invernale che potrebbe portare nuovi impegni importanti sul lavoro.

Possibili incontri durante un viaggio intorno al 23 e 24 di febbraio.

Scorpione

Non buone notizie: sarete più stanchi e stressati del solito. Per fortuna nella seconda metà di febbraio la situazione è destinata a cambiare grazie all’arrivo dei Pesci. Venere e Nettuno vi riservano una piacevole sorpresa per l’amore.

Sagittario

Febbario non è un buon momento per la famiglia. Inoltre, San Valentino per voi sarà un giorno in cui l’insoddisfazione raggiungerà il culmine a causa della Luna.

Nei momenti bui Branko vi invita a tirare fuori il vostro senso dell’umorismo e la simpatia.

Capricorno

La settimana di San Valentino sarà quella più ricca e favorevole. Branko consiglia di non avere paura delle novità che si presenteranno e di rischiare, lasciando spazio all’inventiva.

Acquario

Passioni e amori nuovi e inaspettati tutti da vivere. Attenzione alle questioni legali, fatevi aiutare da un esperto anche se il campo del successo è quello che vi darà più soddisfazioni in futuro.

Pesci

Soprese e conferme nelle relazioni tra vecchie e nuove. Verificate l’onestà dei vecchi amici prima di aprire le porte di casa ai nuovi perché tutti hanno dei doppi fini.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko 2022: previsioni per tutti i segni zodiacali