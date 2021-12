Oroscopo Paolo Fox 2022: previsioni per ogni segno zodiacale

Oroscopo Paolo Fox 2022: ecco le previsioni per il nuovo anno per ogni segno zodiacale. Le anticipazioni del nuovo libro dell'astronomo.

E’ iniziato il countdown: il 2022 sta per cominciare. A chi affidarsi per le previsioni del nuovo anno? Ci sono quelle di Branko e quelle di Simon & The Stars, ma ecco anche l’Oroscopo Paolo Fox 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali, contenute anche nel suo nuovo libro, con tutte le indicazioni delle stelle per l’anno nuovo, segno per segno. Ecco alcune anticipazioni, rilasciate dall’astrologo in alcune interviste in tv.

Oroscopo Paolo Fox 2022: previsioni segno per segno

Ariete, previsioni del 2022

Un anno importantissimo per l’Ariete, soprattutto in ambito lavorativo. Il 2022 presenterà tante opportunità di successo e darà finalmente modo di raggiungere gli obiettivi per cui si è tanto lavorato.

Toro, previsioni del 2022

Il 2021 è stato un anno complicato per i nati sotto il segno del Toro.

Il nuovo anno presenterà molte altre sfide. Dovrete essere pronti a mettervi in gioco e ad affrontare ambienti avversi.

Gemelli, previsioni del 2022

Il 2022 darà molte opportunità ai Gemelli di fare un passo avanti nella propria vita sentimentale. Sarà l’anno ideale per programmare un grande passo con la propria metà, che sia un matrimonio, un figlio o la convivenza. L’estate sarà il periodo più propizio.

Cancro, previsioni del 2022

Buone notizie per i cuori solitari nati nel Cancro. La prima metà del 2022 sarà elettrizzante dal punto di vista sentimentale, in un vortice di passione che potrebbe durare anche fino a Luglio.

Leone, previsioni del 2022

Il 2022 sarà ostico, ma un Leone non si arrende mai. Potete superare ogni ostacolo, a patto che non vi facciate influenzare dai vostri stessi dubbi. Nulla può fermarvi se non voi stessi.

Vergine, previsioni del 2022

I nati sotto il segno della Vergine dovranno fare molta attenzione nel 2022. Tante promesse invitanti, poca sostanza: attenzione a non farsi ingannare. Valutate ogni proposta con cautela.

Bilancia, previsioni del 2022

Il 2022 sembra promettente per la Bilancia. Lotterete per quello in cui credete, ma sarà difficile uscirne sempre vincitori. In amore sentirete il bisogno di più solidità.

Scorpione, previsioni del 2022

Tante rivoluzioni nel 2022 per i nati nello Scorpione.

Aspettatevi molti cambiamenti dalla prossima primavera, che interesseranno soprattutto la vita lavorativa. Dopo alcune resistenze iniziali, anche voi inizierete a sentire il bisogno di trasformarvi.

Sagittario, previsioni del 2022

I nati del Sagittario sbocceranno in primavera: sarà il periodo più felice e florido del 2022. Aspettatevi svolte positive tra aprile e maggio per quanto riguarda amore e lavoro.

Capricorno, previsioni del 2022

La primavera presenterà sfide sentimentali per i Capricorno.

Nel nuovo anno attraverserete periodi di conflitto che andranno superati con cautela e pazienza.

Acquario, previsioni del 2022

Nel 2022 sarà fondamentale uscire dagli schemi. Gli Acquario saranno sottoposti a molte prove nel nuovo anno. Per superarle e avere successo, dovrete insorgere contro lo status quo, ignorando le vostre insicurezze.

Pesci, previsioni del 2022

Per i Pesci il 2022 sarà un ottimo anno dal punto di vista sentimentale. Grandi notizie per chi si è separato nel 2021: un nuovo amore è dietro l’angolo.

Il nuovo anno vi darà molte opportunità di dare una svolta alla vostra vita.