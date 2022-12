Oroscopo Branko settimanale 12-18 dicembre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 12 al 18 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro nelle prime settimane di dicembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 12 al 18 dicembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per la prossima settimana.

Scopriamo l’oroscopo settimanale secondo il suo libro, il Calendario astrologico 2022 di Branko, con le dritte sul futuro dal 12 al 18 dicembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 12-18 dicembre

Si apre una settimana in cui i nati nell’Ariete si sentono inarrestabili. Nessuno è in grado di contenere il vostro entusiasmo e la vostra voglia di stupire. Seguite l’istinto e prendetevi qualche rischio in più, ne varrà la pena a lungo termine.

Tenete però a freno la vostra impulsività, rischiate di avere reazioni spropositate per quisquilie.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 12-18 dicembre

Sono le ultime settimane di un anno altalenante per i nati nel Toro. Dopo tanto penare, gli astri vi daranno finalmente un po’ di meritata pace. È il momento migliore per mettersi in gioco e cercare di chiudere questioni in sospeso, sia in privato che in ufficio. È inutile guardare all’erba del vicino, sempre più verde.

Cercate di apprezzare quello che avete già.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 12-18 dicembre

La prudenza è la migliore alleata per i nati nei Gemelli nei prossimi giorni. Le poche soddisfazioni lavorative potrebbero rendervi irrequieti e frustrati, ma anche troppo concentrati sulla vita d’ufficio. Rischiate di essere ciechi ad insidiose difficoltà nel privato. Cercate di chiudere la distanza e di capire cosa c’è che non va prima che la situazione peggiori.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 12-18 dicembre

Si apre un periodo agrodolce per i nati nel Cancro. Ben poco andrà come previsto e molte persone sembrano impegnarsi il più possibile per innervosirvi. Sarà importante mantenere la calma e aspettare tempi migliori: c’è una luce in fondo al tunnel. Consolatevi con la ritrovata passione con il vostro partner, non c’è cura migliore per lo stress.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 12-18 dicembre

I nati nel Leone potranno sfruttare i prossimi giorni per sfogare un po’ di nervosismo in eccesso. La parola d’ordine è relax, non ha senso sprecare troppe energie. Prendetevi del tempo per ricaricare le batterie e prepararvi all’anno nuovo. Periodo di magra in amore, soprattutto per i single, che faticheranno a trovare nuove intese.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 12-18 dicembre

Tanta energia nei prossimi giorni per i nati nella Vergine.

Vi sentite più creativi che mai e non vedete l’ora di trovare applicazione alle vostre nuove idee. Fidatevi del vostro cervello e troverete il modo giusto per intascare qualche gruzzolo in più. Il vostro portafogli è pieno, ma c’è fin troppo silenzio nel cuore. Sentite il bisogno di ritrovare l’amore, tenete gli occhi aperti verso il fine settimana.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 12-18 dicembre

Troppo gelo in questa settimana per i nati nella Bilancia.

Il freddo di dicembre sovrasta sia la vostra vita privata e familiare che quella lavorativa. Avete troppe situazioni in sospeso da gestire e ben pochi alleati ad aiutarvi. È il momento di rimboccarvi le maniche, dovrete cavarvela da soli. Con il giusto impegno riuscirete a liberarvi dalle problematiche entro il 18.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 12-18 dicembre

Pace e serenità nei prossimi giorni per i nati nello Scorpione. Gli astri vi sorridono e si vede, nulla sembra poter andar male. Arriva finalmente un po’ di meritata fortuna ma attenti a non sprecarla: osate un po’ di più e potreste guadagnarci. Tante soddisfazioni in arrivo sia sul lavoro che in amore, godetevi questi giorni idilliaci.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 12-18 dicembre

Montagne russe in arrivo per i nati nel Sagittario. Tante sfide e ostacoli vi aspettano nei prossimi giorni, che metteranno a dura prova la vostra pazienza. Fate un respiro profondo ed affrontate un problema alla volta, stando attenti a non esplodere. La rabbia non vi porterà a nulla se non a rallentare i vostri progressi. Siate cauti e posati, non peggiorate la situazione.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 12-18 dicembre

Le ultime settimane di dicembre si prospettano molto positive per i nati nel Capricorno. Per voi sarà uno dei periodi più positivi del 2022. È l’ora di approfittarne: nulla può fermarvi in questi giorni. Se avete progetti in sospeso, questo è il momento giusto per rimetterli in moto. Se non ora, quando?

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 12-18 dicembre

I nati nell’Acquario attraverseranno un periodo di transizione in questi giorni. Sentite il bisogno di fermarvi a riflettere, è fin troppo tempo che le cose non vanno come dovrebbero. Prendetevi una pausa per valutare la vostra situazione lavorativa e sentimentale. Se c’è qualcosa che non va è l’ora di capire il da farsi una volta per tutte.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 12-18 dicembre

È tempo di scelte per i nati nei Pesci. Siete stanchi delle mezze misure, non è questo il modo in cui otterrete risultati. O le cose si fanno bene o non si fanno, siate determinati nell’inseguire i vostri obiettivi. In amore attenti a non fare troppe pressioni sul partner. La vostra gelosia e le vostre critiche potrebbero essere malriposte. E non è detto che verranno accolte in modo comprensivo.