Oroscopo 2022 Ada Alberti: previsioni per tutti i segni

Cosa ci aspetta per il nuovo anno? Quali imprevisti? Quali fortune? Ecco le previsioni segno per segno dell'Oroscopo 2022 di Ada Alberti.

Anno nuovo, vita nuova: cosa ci aspetta nel 2022 secondo le stelle? Scopriamolo con le previsioni dell’Oroscopo 2022 segno per segno di Ada Alberti . Ecco tutti i verdetti per il nuovo anno dell’amata astrologa di Canale 5.

Oroscopo 2022 Ada Alberti, le previsioni per l’anno nuovo segno per segno

Cosa prevedono le stelle per l’anno nuovo? Ecco le previsioni per l’Oroscopo 2022 di Ada Alberti per tutti i segni dello Zodiaco.

L’insostituibile astrologa di Mattino 5 e Pomeriggio 5 può essere seguita anche online: Ada Alberti ha una pagina instagram con oltre 20mila follower e un suo sito web.

Ariete, le previsioni per il 2022

Il 2022 sarà un’occasione per chiudere vecchi conti in sospeso e risolvere beghe familiari. Attenzione al giusto tempismo: il momento migliore per agire si presenterà dall’11 Maggio in poi.

Toro, le previsioni per il 2022

Per chi cerca successo sul lavoro, attenti a non trascurare le pubbliche relazioni: saranno fondamentali. Per i Toro nati a maggio, il 2022 sarà un ottimo anno da dedicare ai propri affetti.

Gemelli, le previsioni per il 2022

Sarà un anno improntato al lavoro. Sarà richiesto molto impegno, ma sarà finalmente possibile dar fine a un vecchio problema. La questione dovrebbe risolversi verso Maggio.

Cancro, le previsioni per il 2022

Tanti passi avanti nel 2022 per i nati nel segno del Cancro.

Si prospetta un nuovo anno all’insegna del successo lavorativo e della fertilità.

Leone, le previsioni per il 2022

Anche per i nati del Leone, il nuovo anno sarà incentrato sul lavoro. Impegno e nuove possibilità: nei prossimi mesi, i nati del segno potranno valutare se accendere un mutuo.

Vergine, le previsioni per il 2022

Un anno di chiarimenti e progetti. Sarà importante, per i nati nella Vergine, cercare chiarezza sul posto di lavoro.

Il 2022 sarà inoltre un anno di favore importanti programmi di coppia.

Bilancia, le previsioni per il 2022

Il nuovo anno porterà sollievo ai nati nella Bilancia. Nel 2022 si delineeranno migliori prospettive e importanti progressi in ambito lavorativo.

Scorpione, le previsioni per il 2022

Sarà un 2022 all’insegna della creatività. I nati dello Scorpione avranno il favore delle stelle, nei prossimi mesi, in ambito familiare e sentimentale. Ottimo anno per fertilità e figli.

Sagittario, le previsioni per il 2022

Anno complicato per i nati nel Sagittario. Tante pratiche da sbrigare in ambito lavorativo. Neanche in casa si avrà pace: sarà fondamentale risolvere delle questioni familiari.

Capricorno, le previsioni per il 2022

I nati del Capricorno potranno godersi una prima parte dell’anno in cui avranno le stelle dalla loro parte. Sarà il periodo giusto per apportare alcuni seri cambiamenti: concentratevi sulle amicizie.

Acquario, le previsioni per il 2022

Brutte notizie per l’Acquario. Con l’anno nuovo arrivano nuove preoccupazioni, in arrivo spese inaspettate per la casa. Ma non c’è motivo di disperarsi: entro l’anno si tornerà in pari.

Pesci, le previsioni per il 2022

I nati dei Pesci potranno rilassarsi grazie all’influenza positiva di Giove. Sarà un anno di rinascita e rigenerazione. Ottime prospettive anche per quanto riguarda l’amore.