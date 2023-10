Alessandro Carbone, chi è il marito di Jill Cooper: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Alessandro Carbone, marito di Jill Cooper. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno di vita della personal trainer tra i concorrenti del Grande Fratello 2023. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Alessandro Carbone, marito di Jill Cooper: vita privata e carriera

La nota personal trainer televisiva Jill Cooper, nel 2023 concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è sposata da diversi anni con Alessandro Carbone. Noto imprenditore ed appassionato di windsurf, ha fondato insieme a sua moglie Coalsport, marchio di abbigliamento e di accessori sportivi. Carbone aiuta inoltre la compagna nella gestione di Superjump, scuola di trampolino con molti centri in giro per l’Italia. Ha un profilo Instagram dove pubblica spesso foto e video dei suoi amati cani e dei suoi weekend in windsurf.

Vita privata, il matrimonio con la gieffina esperta di fitness: “L’ho sposato per la sua saggezza”

Jill Cooper ed Alessandro Carboni si sono sposati nel 2007, nella Chiesa Battista di Roma in piazza San Lorenzo in Lucina. Per l’occasione la personal trainer preferì non vestirsi di bianco: “Ho già una figlia, vestirmi di bianco non mi sembra il caso. Ma sono una vecchio stampo, romantica. Se mi sposo una seconda volta è perché ci credo davvero”. Dopo le nozze Cooper ha pubblicato un lungo post su Facebook dove ha parlato dei motivi che l’hanno convinta a convolare a nozze: “Oggi mio marito Alessandro Carbone mi ha ricordato delle cose molto importanti…L’ho sposato per un motivo, la sua saggezza. Mi ha ricordato che non sono mai scesa a compromessi.. e che tutto quello che ho costruito l’ho fatto con onestà e duro lavoro. Che diverse donne, come me, c’è l’hanno fatta e continuano a spalancare le porte per le donne che verranno, rendendo la via, speriamo, più spianata per le donne, che potranno eccellere senza compromessi Che posso andare a letto ogni sera con la coscienza pulita. Che a volte mi posso sentire piccola, ma in realtà sono più grande di quello che credo. Il successo di una vita ben vissuto non sta nel quanto sei famoso. O quanti soldi hai. Ma nell’etica con cui hai vissuto e i cuori che hai toccato anche con uno sguardo, una parola o un abbraccio…”.