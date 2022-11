Super Mario Bros, il film: trama, uscita, dove vedere e trailer

Super Mario Bros, il film di animazione e di videogiochi arriverà nel 2023. Ad ottobre è stato distribuito il primo trailer mentre nelle scorse ore è arrivato un secondo che mostra nuove immagini in anteprima.

Super Mario Bros, il film: trama

Super Mario Bros. è il film diretto da Aaron Horvath e Michael Jeleni. Racconta la storia di Mario, un idraulico che insieme a suo fratello Luigi, si mette in viaggio per intraprendere un’avventura: muoversi in un labirinto sotterraneo, pieno di pericoli e vicoli, per riuscire a portare in salvo la Principessa Peach.

Le voci originali del film sono di Chris Pratt per quanto riguarda l’eroe-idraulico, di Anya Taylor-Joy quella di Peach, di Seth Rogen la voce del gorilla Donkey Kong, mentre Jack Black presterà la voce all’antagonista del film, Bowser.

Super Mario Bros: uscita e dove vedere

Il film sarà distribuito solo al Cinema ed arriverà il prossimo anno, con precisione il 6 aprile 2023.

Il trailer

Il primo trailer è uscito nel mese di ottobre mente il secondo è stato pubblicato nelle scorse ore.

Ci sono nuove immagini in anteprima che rimandano all’uscita nel 2023. Nellle immagini si vede il protagonista lottare contro Donkey Kong. Secondo il creatore Shigeru Miyamoto, Nintendo ha ridisegnato il modello di Donkey Kong per la prima volta da quando lo scimmione è passato al 3D in Donkey Kong Country del 1994. “Alcuni di voi l’avranno notato, ma per questo film abbiamo colto l’opportunità di dare una personalità comica e un design che ricordasse il personaggio originale”, ha dichiarato Miyamoto.

