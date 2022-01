Chi è Marco Damilano, giornalista politico e volto dei talk show

Marco Damilano è un giornalista politico spesso ospite in televisione dei talk show. È laureato in storia contemporanea

Marco Damilano è un giornalista politico e televisivo, spesso ospite dei talk show politici e delle maratone di Enrico Mentana.

Chi è Marco Damilano

Marco Damilano è un giornalista nato a Roma il 25 ottobre 1968. Piemontese di origine, fin da quando era giovane ha cercato di seguire con determinazione la strada del giornalismo. Il suo percorso di studi sfocia nella laurea in Storia Contemporanea alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di Roma e successivamente ha conseguito un dottorato in Storia dell’Italia Contemporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre.

I primi passi verso il giornalismo li ha mossi come redattore di un settimanale di Azione Cattolica, per poi fare una serie di anni il cronista politico e parlamentare. Ha collaborato con alcuni magazine del Corriere della Sera come Sette e scritto di versi libri e saggi. Diventato poi firma de L’Espresso nel 2001 (assumendone anche la direzione nel 2017) è diventato uno dei volti più noti dei talk show politici.

La televisione

Marco Damilano è spesso ospite di molti programmi televisivi di stampo politico come Propaganda Live su la7 ma anche Cartabianca di Bianca Berlinguer o le maratone politiche di Enrico Montana su La7. È volto spesso presente anche in altre trasmissioni come DiMartedì e Piazzapulita ed ha scritto anche numerosi saggi.

Vita privata

Non si sa molto della vita privata del giornalista perchè ha parlato pochissime volte della sua vita privata. Di lui sappiamo che è sposato e vive a Roma, ma sull’identità della moglie non abbiamo alcuna notizia. Non sappiamo se la coppia ha figli.

Curiosità e connotazione politica

Ha scritto, dietro autorizzazione del diretto interessato, la biografia ufficiale di Walter Veltroni e non ha mai nascosto di avere idee politiche riconducibili al centrosinistra.

Marco Damilano è alto 177 centimetri e pesa circa 80 chili.