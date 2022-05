Cagliari, studentessa picchiata in piazza per un ragazzo conteso: scattano le denunce

Cagliari, studentessa picchiata: una ragazzina è stata picchiata da sue coetanee per un ragazzi conteso in piazza davanti a passanti.

Cagliari, studentessa picchiata: è successo in piazza, davanti a molti passanti, una ragazzina è stata picchiata a sangue da altre coetanee. Sono scattate in seguito le denunce. Non solo violenza fisica ma anche insulti che sono proseguiti anche sui social nei giorni successivi.

A Cagliari, nella centrale piazza Matteotti, una ragazza è stata picchiata a sangue da sue coetanee. Il motivo che ha spinto la violenza è un ragazzo conteso.

La vittima è stata medicata al Pronto soccorso del Brotzu per una contusione cranica e alla mandibola, con una prognosi di 10 giorni.

Prima ci sarebbero stati insulti violenti verbali e poi la vittima è quindi caduta a terra e le bulle le hanno sferrato alcuni calci alla testa e all’addome, arrivando persino a strapparle alcune ciocche di capelli. Il tutto è avvenuto davanti a diversi passanti che non hanno avvertito né le forze dell’ordine né i soccorsi.

Scattano le denunce

La ragazza, presa di mira e riempita di botta, ha trovato il coraggio di denunciare. Due ragazzine di 16 anni e una 21enne, tutte residenti nella città di Cagliari, sono state denunciate dalla Squadra mobile per lesioni aggravate e minacce. Inoltre, gravi insulti sarebbero proseguiti nei giorni successivi attraverso il social di Instagram. Un grave episodio che purtroppo non è nemmeno il primo e a maggior ragione un motivo così futile ha scatenato la violenza di giovani adolescenti.

