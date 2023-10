Chi sono i mariti di Paola e Chiara, uno sguardo sulla vita privata del duo. Scopriamo qualche informazione in più sui compagni di vita delle sorelle Iezzi, tornate alla ribalta nel 2023 con Furore.

Chi sono i mariti di Paola e Chiara, vita privata delle cantanti

Stelle della musica pop anni Duemila, Paola e Chiara son tornate a ballare e cantare insieme nel 2023, sul palco del Festival di Sanremo con il brano Furore e in tutte le radio da maggio con Mare Caos. Il rinnovato interesse attorno alle sorelle Iezzi non si limita ai loro exploit musicali, ma anche alla loro vita privata e sentimentale. Le due cantanti sono sposate? Cosa sappiamo dei loro consorti? Paola, ad oggi, è la moglie del fotografo classe 1978 Paolo Santambrogio, mentre Chiara è stata in passato legata all’ex rabbino ortodosso Mehir. Scopriamo qualche dettaglio in più sul loro conto.

Chi è Paolo Santambrogio, vita privata e carriera del marito di Paola Iezzi

Nato il 19 maggio 1978 a Milano, Paolo Santambrogio ha 45 anni ed è un famoso fotografo di moda, nonché marito di Paola Iezzi, al suo fianco dal 2007. Nel corso della sua lunga carriera nel mondo della moda ha realizzato servizi fotografici per riviste di spicco come Vanity Fair, Glamour, GQ e Cosmopolitan. Ha inoltre collaborato con marchi importanti come Trussardi, Fendi, Marc Jacobs, Dolce & Gabbana e Rinascente. In parallelo Santambrogio ha fatto diverse esperienze da regista, girando in particolare videoclip musicali proprio per i brani di sua moglie.

Chi è Mehir, vita privata e carriera dell’ex marito di Chiara Iezzi

Ad oggi non si hanno molte notizie circa l’attuale stato sentimentale di Chiara Iezzi. La relazione più importante del suo passato è stata senz’altro quella con l’ex rabbino ortodosso Mehir. I due si sposarono a Cipro nel 2014 con rito civile, una cerimonia tenuta in gran segreto dato che Cohen avrebbe potuto sposare solo donne della sua stessa religione. Nato in Israele nel 1962, si sa pochissimo sul suo conto.

“Lui non ama essere pubblicato.” -spiegava Chiara in un’intervista concessa a Vanity Fair-“Mehir è un Cohen, un ortodosso, e come tale si può sposare solo con donne ebree dalla nascita. La nostra storia risulta fuori dalle righe, e lui ci soffre. L’unico posto dove organizzano nozze con israeliani, validi in tutto il mondo, è Cipro. In giornata abbiamo preso l’aereo, siamo atterrati, abbiamo firmato e siamo rientrati in Italia. È stato surreale”. L’amore tra i due era tale che Chiara decise di convertirsi all’ebraismo. Ciononostante, qualche hanno dopo la coppia decide di divorziare. Chiara e Mehir sono comunque rimasti in buoni rapporti: “Siamo amici, a volte collaboriamo. Mi ha seguita sul set per un docufilm girato a Los Angeles e forse produrremo qualcosa insieme. Ma di lui non voglio dire di più”.