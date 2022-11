Oroscopo Paolo Fox settimanale 5-11 dicembre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 5 all’11 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi, freddi giorni di dicembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 5 all’11 dicembre, le previsioni per tutti i segni

Natale è alle porte e lo sguardo degli appassionati di astrologia è sempre rivolto al futuro.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Dicembre comincerà in modo positivo o avremo delle sfide da affrontare? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 5 all’11 dicembre?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 dicembre

La settimana si apre con un clima di incertezza per i nati nell’Ariete. I vostri sforzi sul lavoro potrebbero portare a risultati diversi da quelli che vi aspettavate. Non è periodo per pensare all’ufficio, cercate di consolarvi nel privato. Tante giornate positive dalla metà della settimana in poi, durante le quali potrete lasciarvi alle spalle le delusioni.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 dicembre

Dicembre comincia male per i nati nel Toro.

Tanti tonfi e poco tempo per riprendersi nei prossimi giorni, pare ci sia sempre un nuovo ostacolo dietro ogni angolo. Cercate di mantenere la calma e andate sul sicuro, non prendete rischi di cui potreste pentirvi. Non resta che attendere periodi migliori e rimandare questioni di grande importanza.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 dicembre

Le stelle sorridono ai nati nei Gemelli. Con la Luna nel segno siete travolti da una carica di positività.

Nulla sembra in grado di fermarvi o di buttar giù il vostro morale. Dedicate queste giornate sia a voi che ai vostri cari, create momenti memorabili con le persone che amate. Non c’è modo migliore di godersi la fortuna che condividendola.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 dicembre

I nati nel Cancro si sentiranno inarrestabili in questi primi giorni di dicembre. A parte alcune beghe familiari e lavorative di lunedì, la vita procede a gonfie vele.

Avete il supporto delle stelle e si vede, potete permettervi qualunque cosa. Un buon weekend è reso grandioso dall’influenza positiva della Luna.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 dicembre

Giorni pieni di soddisfazione in arrivo per i nati nel Leone. Vi godrete una settimana senza fastidi, sia in amore che nel lavoro. Siete pervasi da serenità e ottimismo, un toccasana dopo un periodo difficile. Con la Luna nel segno arrivano anche grandi risultati in ufficio, accompagnati da intriganti occasioni professionali.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 5-11 dicembre

I nati nella Vergine dovranno sopportare più di una minestra amara in questa settimana. I primi giorni vi porteranno grattacapi a più non posso, che non aiuteranno certo il vostro morale già basso. Non disperate, c’è una luce in fondo al tunnel. La situazione migliorerà gradualmente, cercate di lasciarvi la negatività alle spalle e di guardare il bicchiere mezzo pieno.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 5-11 dicembre

Ottima settimana per i nati nella Bilancia, che potranno godersi molta fortuna nei prossimi giorni. In particolare, i primi giorni avrete molto supporto dalle stelle, se state valutando un progetto rischioso ma redditizio è questo il momento. Per il resto, avanzate con sicurezza: avete i mezzi necessari per far bene e una mano dalla dea bendata non guarda mai.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 dicembre

Una settimana a due facce per i nati nello Scorpione. I primi giorni vi portano bene, sia in lavoro che in amore. Potrete godervi diversi giorni con pochi scossoni e tanto piacere, ma non durerà. Non è che la calma prima della tempesta. Nel weekend ne vivrete di cotte e di crude, per cui siate pronti al peggio.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 dicembre

I nati nel Sagittario vivranno su un’altalena tra fastidio e relax nei prossimi giorni. Giornate intriganti quanto soddisfacenti si alterneranno ad altre ben più dimenticabili, soprattutto nell’ultima parte della settimana. Cercate di prendere tutto come viene, non avete modo di controllare tutto. L’adattabilità è un’arma, cercate di sfruttarla al meglio.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 dicembre

Ci sono giorni molto incoraggianti nel futuro dei nati nel Capricorno. Tanta avventura e voglia di osare, stimolata dal forte supporto della dea bendata. Sfruttate al massimo il vostro weekend, il vostro periodo migliore, per cercare di costruire qualcosa di grande. Attenzione tuttavia a non calcare troppo la mano, soprattutto di martedì e giovedì: ostacoli inaspettati attendono nell’ombra.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 5-11 dicembre

I nati nell’Acquario saranno costretti a rallentare il passo nei prossimi giorni. Alcune complicazioni inaspettate vi costringeranno a fermarvi più del dovuto su questioni che consideravate risolte. Non c’è che da sbuffare e lavorare, le cose o si fanno per bene o non si fanno. Cercate di fare quel che potete con quel che avete a disposizione.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 5-11 dicembre

Nulla di troppo preoccupante all’orizzonte per i nati nei Pesci, che però saranno un po’ ignorati dalle stelle nei prossimi giorni. Diversi alti e bassi, ma nessun ostacolo insormontabile nei prossimi giorni. Non contate però sulla fortuna: dovrete cavarvela con le vostre sole forze. Non che la cosa vi spaventi, siete abituati a costruirvi il futuro da soli.