Il primo giorno della mia vita: uscita, cast, colonna sonora e trailer del film

Il primo giorno della mia vita è l’ultimo film di Paolo Genovese. In uscita agli inizi del 2023 al Cinema, promette di sorprendere e far riflettere come gli ultimi capolavori del regista. Il cast risponde ai fedelissimi di Genovese.

Il primo giorno della mia vita: uscita

Il primo giorno della mia vita è l’ultimo film di Paolo Genovese, lo stesso regista del famoso Perfetti Sconosciuti. Il film uscirà al Cinema nel 2023 ed arriverà con precisione nelle sale cinematografiche il 26 gennaio 2023.

Ecco la sinossi ufficiale: “Un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze. Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollar”e.

Il primo giorno della mia vita: cast e colonna sonora

Il cast principale scelto è davvero d’eccezione e richiama gli ultimi film di Genovese: Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Lino Guanciale, Elena Lietti, Antonio Gerardi, Vittoria Puccini, Thomas Trabacchi, Lidia Vitale, Alessandro Tiberi e Giorgio Tirabassi.

Il trailer del film

Nelle ultime ore è stato pubblicato il trailer che mostra le prime immagini in esclusiva del film di Genovese che è pronto di nuovo a far riflettere e far discutere dopo la visione in sala.