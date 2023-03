Juventus, Allegri in vista dell’Hellas Verona: “Di Maria è rientrato”

Dopo la sosta nazionali, valida per le qualificazioni ali Europei 2024, è tempo di tornare alla normalità. Ecco allora che riprende anche la Serie A, con la Juventus di Allegri pronta ad affrontare l’Hellas Verona, club in crisi.

Nonostante il dislivello tra le due squadre, non bisogna assolutamente abbassare la guardia.

Allegri su Juventus-Hellas Verona

Concluse le partite con le rispettive nazionali, la Serie A presenta la 28° giornata di campionato. A sfidarsi, oltre al big match Napoli-Milan, ci saranno Juventus ed Hellas Verona, due compagini con obiettivi diversi. I bianconeri puntano ai primi quattro posti, convinti di poter fare bene in Coppa Italia ed Europa League; gli scaligeri sperano in una salvezza lontana sei punti. I piemontesi sono settimi in classifica (con 15 punti di penalizzazione) a 41 punti, mentre i veneti occupano la terzultima posizione con appena 19 punti totalizzati.

A parlare della sfida lo stesso Massimiliano Allegri, il quale ha chiarito la condizione di alcuni giocatori:

“Chiesa è tranquillo perché non è convocato, ha sempre questo fastidio. Oggi ha lavorato bene, si lavora in funzione di averlo martedì. Vlahovic è tornato bene, Milik sta meglio, Kean lo stesso. Soulé ha fatto bene a Milano, Di Maria è rientrato. È importante averli tutti, mi danno la possibilità di cambiare. Le sostituzioni saranno ancora di più importanti, andiamo verso il finale, abbiamo 9 partite ad aprile. Pogba? Al momento non so dire quando sarà di nuovo a disposizione. Sta lavorando, momentaneamente è difficile dirlo. L’adduttore sta bene, vediamo allenamento dopo allenamento come reagirà il ginocchio”.

Ancora out Chiesa e Pogba, con Milik e Kean che potrebbero almeno sedere in panchina. La Vecchia Signora avrà ben nove partite nel mese di Aprile, alcune di queste fondamentali. Servirà la rosa al completo.

Sebbene sia netta la disparità delle due squadre bisogna sempre prestare attenzione e non sottovalutare nessuna avversaria. Si scende in campo Sabato 1 Aprile 2023 ore 20:45, terreno dell’incontro l’Allianz Stadium di Torino.