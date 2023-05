Romagna Mia: origini, autore e testo dell’inno romagnolo

Romagna Mia è una canzone tradizionale dell’Emilia Romagna che, a seguito dell’alluvione che ha pesantemente colpito la Romagna, è stato cantato dai cittadini della regione come inno alla resistenza della Romagna. Ecco testo e curiosità dell’inno romagnolo.

Origini di Romagna Mia

Romagna Mia è una canzone popolare italiana scritta da Secondo Casadei nel 1954. Il ritmo della canzone è quella del valzer, e ad oggi dopo l’alluvione che ha colpito violentemente l’Emilia Romagna (la Romagna in modo particolare) è stata cantata dagli abitanti come inno alla resistenza romagnola. Il testo narra della nostalgia di un uomo per la sua terra d’origine ed tradizionalmente considerato dagli abitanti della Romagna quasi come un “inno regionale” della resilienza della loro terra. Questa canzone, simbolo della tradizione e del territorio, è quindi tornata in primo piano a seguito dei pesanti danni che la regione ha avuto dopo la violenta ondata di maltempo che ha flagellato diverse province.

Secondo Casadei, chi è l’autore del testo

Aurelio Casadei, detto Secondo Casadei, è stato un violinista, compositore e arrangiatore italiano. Considerato il più importante esponente del liscio romagnolo, è ad oggi ricordato in particolare per essere stato l’autore della celeberrima Romagna mia. Nato nel 1906, è venuto a mancare nel 1971 e oggi il pronipote Cesare Rascel si sta impegnando nel portare avanti la sua eredità artistica.

L’Orchestra Casadei

Proprio Secondo fondò quella che ancora oggi è L’Orchestra Casadei il cui attuale leader è proprio il suo discendente Cesare Rascel. L’Orchestra Casadei nacque nel 1928 e debuttò al «Dancing Rubicone» il 21 giugno di quell’anno.

Testo di Romagna Mia

Sento la nostalgia d’un passato

Dove la mamma mia ho lasciato

Non ti potrò scordar casetta mia

In questa notte stellata

La mia serenata io canto per te

Romagna mia, Romagna in fiore

Tu sei la stella, tu sei l’amore

Quando ti penso, vorrei tornare

Dalla mia bella, al casolare

Romagna, Romagna mia

Lontan da te non si può star!