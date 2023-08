Maria Pia, chi è la moglie di Carlo Mazzone: carriera, età, figli

Chi è Maria Pia, moglie di Carlo Mazzone? Scopriamo qualche dettaglio in più sulla compagna di vita del celebre allenatore di calcio scomparso il 19 agosto 2023. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Maria Pia, moglie di Carlo Mazzone: vita privata e carriera

Lo storico allenatore romano Carlo Mazzone è morto il 19 agosto 2023 nella sua Ascoli. Il tecnico aveva festeggiato da poco ben sessant’anni di matrimonio con sua moglie, Maria Pia. Mazzone l’aveva incontrata per la prima volta durante la sua carriera da calciatore negli anni Sessanta, durante il suo periodo in forza all’Ascoli dal 1960 al 1969. I due si sposano il 7 luglio 1963 e da allora diventano inseparabili. “7 Luglio 1963, 7 Luglio 2023!” -scriveva Mazzone alla sua Maria Pia sul suo profilo Facebook in occasione dell’anniversario- “60 anni di matrimonio!!! Evviva l’amore, vi mando un abbraccio grande vi voglio bene”.

View this post on Instagram A post shared by Carlo Mazzone (@carlomazzone795)

Vita privata, i figli e i nipoti

Maria Pia è la madre dei due figli di Carlo Mazzone, Sabrina e Massimo, sui quali si hanno informazioni molto limitate. Sono entrambi molto riservati e tengono la loro vita familiare e privata ben lontana dalla luce dei riflettori. Grazie a loro Carlo e Maria Pia hanno avuto la gioia di conoscere ben tre nipoti e due pronipoti: Vanessa e Alessio, figli di Sabrina, Iole, figlia di Massimo, e Cristian, figlio della nipote Vanessa, e Alessandro. Alessio è spesso apparso sui profili social di Mazzone, da lui gestiti insieme agli altri nipoti più grandi. In una recente intervista concessa a Il Bello dello Sport, ha affermato di essere molto fiero dei risultati sportivi del nonno: “Sono orgoglioso di avere un nonno così, apprezzato non soltanto per quanto ha fatto nella sua lunga militanza sulle panchine, ma anche e soprattutto per la persona che è: umile, garbata, leale ed onesta. È il tecnico con più panchine in carriera nella massima serie ed a volte, ripensando a questo record, non riesce quasi a capacitarsene. Spero di poter dire un giorno che avrò fatto un quarto di quanto ha fatto lui nella sua carriera. Rappresenta un esempio per tutti noi”.