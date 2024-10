Maurizio Giussani presenta il suo nuovo romanzo “Il Commissario e il Gesuita”

“Il Commissario e il Gesuita” è il titolo del nuovo romanzo di Maurizio Giussani, che unisce il giallo al thriller con una profonda riflessione sull’amicizia e la fede. Il libro sarà disponibile nelle librerie e negli store online a partire dal prossimo mese.

Appuntamento il 9 novembre alle 17:30 alla Libreria Giunti di Milano

Per celebrare l’uscita di “Il Commissario e il Gesuita”, si terrà un evento di lancio il 9 novembre alle ore 17.30 presso la Libreria Giunti a Milano. La presentazione sarà guidata dalla scrittrice e giornalista Giulia Stolfa, che dialogherà con l’autore Maurizio Giussani sul nuovo romanzo e sulle tematiche che lo attraversano. Sarà un’occasione speciale per incontrare l’autore, approfondire i personaggi e le vicende del libro e scoprire curiosità inedite sul processo creativo dietro la storia.

“Il Commissario e il Gesuita”: trama e protagonisti

Nella cornice di un’indagine complessa e pericolosa, due protagonisti molto diversi tra loro si trovano a collaborare: il commissario di polizia Eligio Raffa, un uomo cinico e disincantato, e il reverendo Abelardo Coldwaters, un gesuita astronomo della Specola Vaticana, profondo credente e studioso. Uniti dalle circostanze, daranno vita a un’alleanza inaspettata, facendo fronte comune contro avversari potenti e spietati. Eligio si affida alla Fortuna, mentre Abelardo invoca l’aiuto del suo “principale”: Dio. Insieme, mettono in gioco ogni risorsa per sopravvivere e salvare le persone a loro care, rimanendo in bilico tra scienza, fede e il mistero di un’indagine che si infittisce pagina dopo pagina.

L’autore Maurizio Giussani

Maurizio Giussani, nato a Milano, è autore di diversi romanzi di successo, tra cui Il Seminarista, La Sorellanza e Il Sognatore. Laureato in Medicina e Chirurgia, esercita da oltre 40 anni come chirurgo orale, ma la sua vera passione è sempre stata la letteratura. Sin da bambino, Giussani è stato un avido lettore e ha sviluppato uno stile narrativo chiaro, diretto e coinvolgente. Nei suoi libri, l’autore non si limita a narrare avventure, ma stimola il lettore con note scientifiche e descrizioni di ambientazioni esotiche, offrendo al contempo una riflessione sulle complessità dell’animo umano.

Con “Il Commissario e il Gesuita”, Giussani aggiunge un nuovo tassello alla sua produzione letteraria, che si distingue per l’approfondimento psicologico dei personaggi e per le trame avvincenti, sempre in bilico tra il bene e il male, tra il redimibile e l’irredimibile.