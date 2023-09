Corinna, chi è la fidanzata di Carlo Verdone: cosa sappiamo di lei?

Chi è Corinna, la misteriosa presunta fidanzata di Carlo Verdone: cosa sappiamo sul suo conto? Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita sentimentale dell’amato attore romano, da sempre estremamente riservato.

Chi è Corinna, presunta fidanzata di Carlo Verdone

Carlo Verdone è uno degli attori comici italiani più amati e apprezzati di sempre. Non stupisce, quindi, la curiosità del suo enorme pubblico verso la sua vita privata e sentimentale. Sposato dal 1980 al 1996 con Gianna Scarpelli, i due sono separati da anni, ma hanno scelto di non divorziare per il bene dei loro due figli, Giulia e Paolo. Negli anni Verdone ha ritrovato l’amore più volte, proteggendo sempre la privacy dei suoi partner dagli occhi impiccioni di paparazzi e giornali. Anche per questo le informazioni sulle sue nuove fiamme sono molto limitate. Le voci più recenti risalgono al gennaio del 2023, quando su diversi giornali sbuca il nome di Corinna, una donna misteriosa che pare abbia conquistato il cuore dell’attore. Inizialmente è Diva e Donna a divulgare la notizia, poi rilanciata anche dal settimanale Chi. Il giornale di Alfonso Signorini, infatti, becca Carlo e Corinna insieme: i due vengono fotografati mano nella mano su una spiaggia di Sabaudia.

Cosa sappiamo di lei?

Le informazioni sul conto di Corinna sono estremamente limitate. Non abbiamo informazioni né sulla sua famiglia né sulla sua occupazione, con ogni probabilità ben lontana dal mondo dello spettacolo. Carlo Verdone si è fatto in quattro per proteggere la privacy della sua nuova compagna che, a quanto pare, è nella sua vita da diverso tempo. Secondo fonti vicine all’attore, infatti, i due si sono conosciuti molti anni fa, nel 2012, e stanno insieme già da qualche anno, dal 2019.