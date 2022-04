Concerto primo maggio Taranto: chi sono i cantanti e dove vederlo in tv

Concerto primo maggio Taranto: torna il tanto atteso evento del 2022 nel giorno della festa dei lavoratori in Puglia. Tanti i cantanti famosi così come gli ospiti che saliranno sul palco.

Concerto primo maggio Taranto: chi sono i cantanti

Nel giorno della festa dei lavoratori, ecco un evento tanto atteso: il concerto del primo maggio a Taranto. L’evento musicale sarà aperto da Diodato. L’artista, infatti, si esibirà con Fai Rumore, la canzone con la quale ha vinto l’edizione 2020 del Festival di Sanremo.

Anche Roy Paci e Michele Riondino saliranno, spesso, sul palco. L’evento è stato organizzato nel Parco archeologico delle mura greche.

I conduttori dell’evento saranno Martina Martorano, Serena Tarabini e Andrea Rivera. La direzione artistica del controconcertone, invece, sarà curata da Roy Paci, Michele Riondino e Diodato.

Tra i cantanti è stato annunciata la presenza di Gianni Morandi. Insieme a lui, nel cast, ci saranno Ermal Meta, Ditonellapiaga, Giovanni Caccamo, Gaia, Calibro 35, The Zen Circus, Giovanni Truppi, Michela Vicario, Eugenio in via di Gioia e i Melancholia, i 99 posse, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Erica Mou, N.A.I.P, Andrea Pennacchi, Terraross, Cosmo, Francesco Forni, Don Ciccio African Party, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, The Niro e Fabio Celenza.

Tra gli ospiti che saliranno sul palco ci saranno: Luisa Impastato, Cecilia Strada, Raffaele Crocco, Stefania Barca, Mario Pansera, Cristina Mangia, Francesco Gonella, Valentina Petrini, Roberto Lucchini, Riccardo Noury (portavoce di Amnesty International sezione italiana).

Dove vederlo in tv

L’evento sarà visibile in diretta tv e in streaming sull’emittente locale pugliese Antenna Sud a partire dalle ore 14. Per seguire l’evento in streaming basta collegarsi al sito https://www.antennasud.com/streaming/.

