“Un paese quasi perfetto” su Rai 2: trama e cast del film

Lunedì 22 agosto su Rai 2 andrà in onda “Un paese quasi perfetto” in prima serata, a partire dalle 21,20. Il film è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

“Un paese quasi perfetto” su Rai 2: trama

“Un paese quasi perfetto”, remake del film canadese “La grande seduzione”, è un ritratto satirico di un’Italia in crisi e popolata da un’umanità sull’orlo di una crisi di nervi.

Il film, a cui ha partecipato come attore anche Fabio Volo, si avvale di un ricco cast ed è girato a Pietramezzana, comune lucano. Questo paesino, noto un tempo per essere stato centro minerario, versa però adesso in critiche condizioni, pieno di cassintegrati scoraggiati che non vedono un futuro per le loro vite. Le cose sembrano cambiare quando l’Unione Europea decide di investire proprio in questo luogo e di aprire una fabbrica: un imprenditore del nord Italia che – pare – potrebbe aiutare il sindaco per la realizzazione del progetto, impone nel paese lucano un medico condotto, ruolo scoperto a Pietramezzana e il chirurgo estetico milanese Gianluca Terragni sarebbe un perfetto candidato per svolgere tale mansione.

A Terragni però, che è inizialmente molto scettico, accadono però situazioni che lo spingono a una profonda riflessione…