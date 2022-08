Ilary Blasi, vacanza in Croazia dopo la Tanzania

Per Ilary Blasi nuove vacanze, questa volta in Croazia,. La presentatrice, finita nel polverone del gossip dopo la rottura con Totti,A documentare il nuovo viaggio è naturalmente sempre la stessa Ilary tramite i suoi social, dove ha condiviso alcuni scatti dei giorni che sta trascorrendo sull’Adriatico, in barca (come già aveva fatto durante il viaggio in Tanzania, dove aveva documentato alcuni momenti della vacanza come ad esempio la sua partenza). In una delle foto condivise, Ilary Blasi si mostra solo di spalle, con un costume da bagno intero viola e unmentre guarda verso il mare.

Nei giorni in cui era partita per la Tanzania, invece, Ilary aveva sfoggiato i calzini della collezione Adidas X Gucci aventi un prezzo di circa 150 euro. Sia poi la felpa che i calzini, inoltre, erano rigorosamente color verde speranza, e questo per alcuni era già un segnale significativo.