Diletta Leotta e Karius allo scoperto anche sui social: storia su Instagram della conduttrice

Diletta Leotta e Karius allo scoperto: la nuova coppia ha condiviso storie su Instagram in cui raccontano la loro ultima fuga d'amore.

Diletta Leotta e Karius escono allo scoperto sui loro social. la nuova coppia continua ad infiammare il web con le loro fughe d’amore. Dopo le foto in costume a Miami, sono arrivate altre però questa volta ben coperti visti i zero gradi.

Diletta Leotta e Karius allo scoperto anche sui social

Diletta Leotta e Loris Karius dopo le voci di gossip ormai la loro relazione procede alla luce del giorno, senza più nascondersi o forse non l’hanno mai fatto.

Nelle scorse ore, la coppia è uscito allo scoperto anche attraverso i propri social ufficiali. Dunque, sono stati i diretti interessati a svelare la loro posizione insieme, senza essere rincorsi da paparazzi vari.

Storia su Instagram della conduttrice

Nell’ultima storia di Instagram della conduttrice di Dazn, si vedono i due piccioncini pedalare a zero gradi e rilassarsi ai mercatini di sera in una città del Nord Europa. Dopo le foto bollenti del caldo di Miami, i due sono passati nell’ultimo weekend al freddo e all’area natalizia per sugellare ancora di più la loro relazione.

Il calciatore tedesco è in pausa dal campionato inglese e dunque ha più tempo per trascorrere con la bella bionda conduttrice che invece si divide tra il lavoro in Italia e qualche fuga d’amore con la sua nuova conquista.