Modena, bambina in arresto cardiaco: salvata grazie all’uso del defibrillatore

Una giornata da brividi quella vissuta a Modena, dove una bambina è andata in arresto cardiaco, fuori dalla propria scuola. In attesa dei soccorsi ci hanno pensato una mamma e i vigili ad aiutarla, salvandole la vita.

La bambina di 11 anni è così fuori pericolo.

Bambina in arresto cardiaco, salvata: succede a Modena

È accaduto nei dintorni di Modena, precisamente a Vignola, fuori dalla scuola media Muratori, in via Resistenza. Una bambina di 11 anni, uscita dall’istituto, ha presentato un malore e, una volta accasciatasi a terra, è andata in arresto cardiaco. Presenti sulla zona altri studenti, insieme a insegnanti e genitori. Uno di essi ha immediatamente chiamato i vigili, che stavano gestendo il traffico lì vicino. Vista la gravita della situazione, dopo aver chiamato i soccorsi, uno degli agenti – Alessandro Piacentini – si è adoperato per cominciare il massaggio cardiaco, aiutato da uno dei genitori presenti, un’infermiera (in quel momento non in servizio), di nome Libera Palumbo. I due si davano il cambio per effettuare al meglio la pratica.

Intanto l’altro agente – Maurizio Venturelli – si è recato presso l’auto di servizio (poco distante) per prendere il defibrillatore, utilizzato per mettere in salvo la giovane vita. A dare il loro contributo ci hanno pensato anche un’insegnante (Mariangela Demerio) e la dirigente scolastica (Brunella Maria Maugeri). Una volta giuntasul posto l’ambulanza, ha caricato la bambina trasferendola immediatsamente presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di Vignola. La mamma, avvisata dell’accaduto, si è recata immediatamente sul posto e ha potuto accompagnare la figlia in ospedale. La bambina risulta fuori pericolo, ma rimarrà in ospedale per sicurezza.

Lo spavento non ha compromesso il lavoro dei vigili e di tutti i presenti che, insieme, hanno salvato la vita all’alunna di 11 anni. A congratularsi per quanto fatto sia il Sindaco (Emilia Muratori) di Vignola, sia la stessa preside.

Ecco le parole del primo cittadino della città:

“A nome della comunità vignolese esprimo un sentito ringraziamento e sincera gratitudine verso tutti coloro che, con un impeccabile impegno congiunto, sono intervenuti per soccorrere questa ragazzina colta da malore. Gli agenti di polizia locale, gli infermieri e il medico del 118, la dirigente e tutto il personale scolastico sono intervenuti con prontezza, competenza ed estremo sangue freddo, pur nella drammaticità della situazione. Facciamo gli auguri di pronta guarigione alla studentessa e siamo vicini alla sua famiglia in questo momento così delicato”.

Si tratta di un “miracolo”, che fa anche capire quanto sia importante saper intervenire in queste circostanze.