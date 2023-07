Nuova Gatta Nera, il commento di Ainett Stephens: “Non sapevo nulla”

Nuova Gatta Nera in arrivo al Mercante in Fiera, la reazione di Ainett Stephens: “Non sapevo nulla, in bocca al lupo!”. La modella venezuelana commenta il polverone generato dalle parole di Pino Insegno: “Sarò sempre affezionata al ruolo”.

Ainett Stephens sulla nuova Gatta Nera al Mercante in Fiera: “Non sapevo nulla”

Le dichiarazioni di Pino Insegno sulla sostituzione di Ainett Stephens nella nuova edizione de Il Mercante in Fiera hanno suscitato un vespaio di polemiche e mugugni sul web. Non sarà infatti la modella venezuelana ad affiancare il conduttore nel game show, ma una nuova Gatta Nera, ad oggi ancora ignota. Il motivo spiegato goffamente da Insegno è apparentemente l’età di Ainett, considerata “troppo grande” per il ruolo: “Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Lei non ci sarà. Ci sarà un altro tipo di scelta”.

Le parole del conduttore sono arrivate anche alla diretta interessata che ha commentato la vicenda rispondendo alle incessanti domande dei suoi fan sul suo profilo Instagram, ad oggi seguito da oltre mezzo milione di utenti. La risposta di Ainett Stephens è molto posata e diplomatica. “Mi stanno arrivando parecchi commenti al riguardo.” -afferma la modella in una storia- “Come ci sono rimasta? Non ci sono rimasta. Non ne sapevo niente. Mi hanno avvisata gli amici. Qualora dovesse esserci una Gatta Nera nel programma le auguro un in bocca al lupo gigantesco! Rimarrò sempre affezionata a quel ruolo”.

I ricordi della modella, la sua esperienza in tv: “Mi riconoscono ancora oggi per strada”

In una recente intervista nel web show EssereNero, Ainett Stephens aveva affermato di ricordare con affetto il suo periodo come Gatta Nera al Mercante in Fiera, esperienza che l’ha lanciata verso la fama televisiva. “Quel personaggio era così enigmatico che è stata quella la chiave del suo successo.” -dichiara la modella- “Tutti erano lì in attesa che potesse succedere qualcosa, tutt’oggi la gente mi riconosce per strada grazie a quel ruolo“.

