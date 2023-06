Valentina Zarrillo, chi è la figlia di Michele Zarrillo: vita privata, carriera, madre

Chi è Valentina Zarrillo, figlia di Michele Zarrillo. Scopriamo qualche informazione in più sulla primogenita del famoso cantautore e chitarrista. Cosa sappiamo sul suo conto? Che lavoro fa? Chi è sua madre?

Chi è Valentina Zarrillo, figlia di Michele Zarrillo: vita privata, carriera

Valentina Zarrillo è la figlia primogenita di Michele Zarrillo, celebre cantautore per tredici volte sul palco del Festival di Sanremo e autore di brani come Una rosa blu e Cinque giorni. Nata nel 1981, ha 42 anni ed è nata da una relazione importante dell’artista durata ben otto anni. Non vi sono informazioni sull’identità di sua madre: Zarrillo non ha mai svelato il suo nome ai media. Il cantante, infatti, tende ad essere molto riservato e protegge come può la sua privacy e quella della sua famiglia. Lo ha spiegato lui stesso in un’intervista alla rivista DiPiù: “Non amo usare la mia vita sentimentale per far parlare di me. È per questo che non troverete mai foto mie e di mia moglie insieme: e non voglio farmi fotografare con i miei figli”. Oggi il cantante è sposato con la violoncellista Anna Rita Cupraro, madre dei due fratelli di Valentina, Luca e Alice.

Vita privata e carriera, cosa sappiamo di lei?

Le informazioni sul conto di Valentina sono molto scarse. Secondo diverse fonti, pare abbia scelto di non seguire le orme del padre, tenendosi ben lontana dal mondo della musica. Si è costruita una carriera nel settore amministrativo, dove lavora come impiegata. È felicemente sposata da quattro anni e, di recente, ha reso Zarrillo nonno di una bellissima nipote.