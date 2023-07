Ainett Stephens, chi è la Gatta Nera del Mercante in Fiera: OnlyFans, vita privata, figli, autismo

Chi è Ainett Stephens, storica Gatta Nera del Mercante in Fiera. Diventata celebre grazie al game show di Pino Insegno, la modella venezuelana è apparsa spesso in tv dopo la chiusura del programma. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Ainett Stephens, vita privata e carriera della Gatta Nera del Mercante in Fiera

Nata a Ciudad Guayana, in Venezuela, il 28 gennaio 1982, Ainett Stephens ha 41 anni ed è una modella molto nota al pubblico italiano per aver dato il volto alla Gatta Nera nel game show Il Mercante in Fiera. Tra le semifinaliste di Miss Venezuela nel 2000, fa le sue prime esperienze come modella di intimo in patria. In seguito si trasferisce in Italia, a Milano, dove studia Scienze della Comunicazione all’Università Cattolica. In parallelo Stephens continua a portare avanti la sua carriera come modella, realizzando un calendario sexy nel 2005 per FOX Uomo. Nel 2006 arriva il suo esordio in tv proprio con Il Mercante in Fiera. Lo show condotto da Pino Insegno la rende un personaggio iconico della tv dei primi anni Duemila.

Negli anni successivi, Aynett Stephens continua a farsi conoscere anche oltre il ruolo della Gatta Nera. Nel 2007 conduce Azzardo insieme a Daniele Bossari, mentre un anno dopo affianca Taiyo Yamanouchi su Rai 3 in La Tintoria. Ha fatto inoltre parte del cast fisso de Saturday Night Live from Milano e di Chiambretti Supermarket ed è spesso apparsa sul piccolo schermo come ospite o opinionista. Aynett ha fatto inoltre una breve esperienza nel cinema nel 2011, con un cameo nel film comico Amici miei – Come tutto ebbe inizio. Nel 2021 è tornata in tv come concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Aynett Stephens su Onlyfans: “Non faccio nulla di diverso da prima”

Nel 2022 Aynett Stephens ha fatto scalpore annunciando il suo debutto su OnlyFans. La modella ha parlato della sua decisione in una serie di interviste: “Non faccio nulla di diverso da prima, quando mi pagavano per mostrarmi sui calendari o in TV. Quello stesso corpo che ha aiutato autori ed editori a monetizzare adesso lo gestisco io, senza dividere con chicchessia il denaro che riesce a fruttare”.

Vita privata: marito, figli, autismo

Ainett Stephens è felicemente sposata con Nicola Radici, imprenditore e dirigente sportivo. I due convolano a nozze nel 2015, dopo ben nove anni di fidanzamento. Poco dopo il matrimonio nasce il figlio della coppia, Christopher, che convive con una forma leggera di autismo. Negli ultimi anni la modella ha spesso parlato di Christopher durante le sue apparizioni televisive. “È stato un momento molto difficile, nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere.” -spiega Ainett negli studi di Verissimo- “Questa esperienza mi ha cambiato la vita. I primi mesi sono stata molto male, ma dopo, grazie anche alla preghiera, ho deciso di andare avanti. Mio figlio aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa. Mi auguro di vederlo crescere e di riuscire a sviluppare al meglio, insieme a lui, le sue capacità”.