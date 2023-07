Il Mercante in Fiera cerca una nuova Gatta Nera, Ainett Stephens non tornerà: perché?

Perché Ainett Stephens non tornerà a Il Mercante in Fiera, lo show cerca una nuova Gatta Nera. Pino Insegno: "Ci sarà un altro tipo di scelta".

Il Mercante in Fiera in cerca di una nuova Gatta Nera, perché non torna Ainett Stephens? Il game show cult di Pino Insegno tornerà in tv il prossimo gennaio, ma la modella venezuelana non ci sarà. Come mai?

Il Mercante in Fiera cerca una nuova Gatta Nera, Ainett Stephens non ci sarà

L’annuncio del ritorno in tv de Il Mercante in Fiera ha senz’altro fatto sorridere molti vecchi fan del game show di Pino Insegno, grande successo televisivo dei primi anni Duemila. La trasmissione, ispirata all’omonimo gioco di carte, tornerà a fare compagnia agli spettatori Rai nello slot preserale a partire da gennaio 2024. Tra le tante novità in arrivo per la nuova versione dello show ce n’è anche una che ha lasciato l’amaro in bocca a parte del pubblico. La modella venezuelana Ainett Stephens, meglio nota come la Gatta Nera tra i fan del programma, non tornerà in questa nuova edizione. Gli autori de Il Mercante in Fiera stanno infatti cercando una sua sostituta.

Le dichiarazioni di Pino Insegno: “Icona indimenticata ma non ci sarà”

A spiegarlo è lo stesso Pino Insegno in un’intervista concessa a DavideMaggio.it, con una serie di dichiarazioni che han creato un po’ di malumori sul web. A sua detta, infatti, Ainett Stephens sarebbe diventata “troppo grande” per il ruolo: “Ovviamente ci sarà anche la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Lei non ci sarà. Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni”.