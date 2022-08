Checco Zalone al Jova Beach Party canta con Jovanoti e Giuliano Sangiorgi. VIDEO

Checco Zalone al Jova Beach Party si è esibito con alcuni dei suoi tormentoni che hanno infiammato ovviamente i presenti così come gli utenti sui social attraverso le immagini e filmati che hanno visto protagonisti l’attore pugliese, Jovanotti e Giuliano Sangiorgi. Sul web tante sono state le reazioni positive anche da parte dei protagonisti. Nella giornata di domenica, Sangiorgi ha pubblicato sui suoi profili social il parte dell’esibizione:

“Oggi vi porterò con me nella giornata incredibile di ieri al @jovabeachparty ci sono stati momenti unici, storici, forse irripetibili. Con stelle fatte di carne e ossa e sogni. Solo un come @lorenzojova poteva creare una gioia simile, come quella che non credevo fosse più rinnovabile, come cantare in spiaggia, con tanti amici, intorno a un falò…(il falò non c’era veramente, ma nella mia mente, legata ad altri tempi fatti di ricordi e goliardia, sì)…

Qui con un amico gigante abbiamo cantato un classico della musica italiana: “angela”… di @checcozalone sono tante le cose che non possono restare chiuse nel rullino di questo mio iphone… mi perdonerete, oggi… domani ne vorrete ancora, come me!!!

Oggi vi tempesterò, credo…”

Checco Zalone al Jova Beach Party

Checco Zalone si è reso protagonista insieme a Jovanotti e a Giuliano Sangiorgi. L’attore pugliese è salito sul palco del Jova Beach Party nella serata di sabato 30 luglio, svoltasi a Barletta. Tante sono state le reazioni così come il successo delle immagine dei tre così come dei filmati in particolare sui social. Tutti ricordano le imitazioni ai tempi di Zelig dell’attore pugliese dei cantanti Jovanotti e Giuliano Sangiorgi.

Poi con Gianni Morandi, Giuliano e Lorenzo si sono esibiti in una travolgente reinterpretazione di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” e “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”.

L’attore canta con Jovanoti e Giuliano Sangiorgi. VIDEO

Prima dell’ingresso di Zalone, Jovanotti ha intonato, con Giuliano Sangiorgi, anche lui ospite del concerto insieme all’immancabile Gianni Morandi, La prima repubblica, brano tratto dal film Quo vado? dello stesso attore pugliese.

Lo spettacolo è proseguito con Lu pollu cusutu nculu, in cui Checco Zalone anni fa imitava proprio Jovanotti e Sangiorgi. Per congedarsi dal pubblico di Barletta, l’attore ha scelto uno dei suoi classici, Angela, canzone tratta dal film Cado dalle nubi cantata al pianoforte con ‘Jova’.

