Regionali Lombardia, risultati: chi è il nuovo presidente?

Regionali Lombardia, risultati: vince il centrodestra con il suo candidato Attilio Fontana. Dunque, nessuna novità perché si tratta del secondo mandato per Fontana alla guida della Regione lombarda. Ecco com’è andata.

Regionali Lombardia, risultati

Si sono chiuse le elezioni regionali in Lombardia. Con 9254 sezioni scrutinate su 9254, si è chiuso lo spoglio dei voti. Attilio Fontana, centrodestra, si conferma presidente della regione con il 54,67%. Pierfrancesco Majorino. centrosinistra, si piazza al secondo posto con il 33,93%.

Letizia Moratti, candidata del Terzo Polo, incassa il 9,87% delle preferenze, mentre la lista di Azione – Italia Viva con il 4,25% delle preferenze viene superata anche dalla stessa civica Letizia Moratti presidente, a sostegno della ex sindaca di Milano, con il 5,30%. Ultima posizione infine con l’1,53% dei consensi la candidata di Unione Popolare, Mara Ghidorzi. Primo partito della coalizione di centrodestra e in Lombardia è Fratelli d’Italia, con il 25,18% delle preferenze. Secondo il Pd, con il 21,83%.

Chi è il nuovo presidente?

Il nuovo o meglio per il secondo mandato consecutivo si conferma presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, esponente della Lega e amico stretto di Matteo Salvini. La sua vita politica è iniziata nel 1995 come esponente della Lega Nord; nel 1999 il primo incarico come sindaco del comune di Induno Olona. Approda nel 2000 nel consiglio regionale della Lombardia, incarico confermato nel 2005. L’anno successivo viene eletto sindaco di Varese restando in carica fino a 2016 per due mandati. Nel 2018 l’incarico più importante, quello di presidente della regione Lombardia dove ottiene il 49,75% dei voti.

Fontana si è sposato due volte e ha tre figli: Maria Cristina, classe 1980 (nata dal primo matrimonio), Giovanni classe 2000 e Marzia del 2002. La seconda volta ha sposato Roberta Dini, figlia del fondatore del marchio d’abbigliamento Paul & Shark.