Barbara D’Urso risponde alle accuse: “La mia tv trash? Eseguivo gli ordini”

“Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”. Così Barbara D’Urso, ormai ex conduttrice di Pomeriggio Cinque epurata dal nuovo corso Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi, si è difesa dall’accusa di aver fatto tv trash.

D’Urso vs Merlino: “La casalinga di Voghera esiste ancora”

Ospite del Festival Marateale di Maratea, in Basilicata, la D’Urso si è tolta altri sassolini parlando al Tgr locale: “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comara”. Parole che sono una chiara risposta a quanto affermato da Myrta Merlino, che prenderà il suo posto a Pomeriggio Cinque: “Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più”, aveva detto.

La promessa di Barbarella: “Torno quando meno ve lo aspettate”

Barbara D’Urso ha concluso “Torno, torno presto non vi preoccupate. Torno quando meno ve lo aspettate“. Una promessa che a qualcuno potrà suonare come una minaccia. E che, più che la segretaria del Pd Elly Schlein ed il suo “Non ci hanno visti arrivare”, rievoca un passaggio biblico: “Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora”