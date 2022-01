Sassuolo, tragico incidente in scooter: 16enne muore travolto da camion

Tragedia a Sassuolo, 16enne muore in un incidente stradale con il suo scooter. Il ragazzo si è scontrato frontalmente con un camion alle ore 8 di questa mattina.

Un ragazzo di soli 16 anni è morto in un tragico incidente stradale mentre era in sella al suo scooter. È successo a Sassuolo, in provincia di Modena, alle 8 di questa mattina. Il giovane motociclista si è scontrato frontalmente con un camion in Via Ancora, vicino via Staffette Partigiane.

I vicini, allertati dal rumore del drammatico schianto, hanno subito chiamato i soccorsi. Nonostante il pronto arrivo dell’ambulanza, ormai non c’era più nulla da fare: il ragazzo era morto sul colpo. La polizia ha chiuso al traffico il tratto di strada tra via Radici in monte e via Vittime dell’11 settembre per tre ore, in modo da fare i rilievi necessari e impedire ulteriori incidenti.

Terza vittima della strada in pochi giorni: era uno studente di scuola superiore

La vittima del drammatico incidente pare che fosse residente in zona, uno studente dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Alessandro Volta. Si tratta della terza morte stradale in pochi giorni nella provincia di Modena. Un pedone di 53 anni è morto lo scorso 25 Gennaio, travolto da un furgoncino guidato da un 65enne a Savignano sul Panaro. Nello stesso giorno l’imprenditore 42enne Tajeddine Jemal esce di strada a Cavezzo e perde la vita.