Giuseppe Pedersoli, chi è il figlio di Bud Spencer: vita privata, carriera, figli

Chi è Giuseppe Pedersoli, figlio maggiore di Bud Spencer. Sceneggiatore e produttore cinematografico e televisivo, ha lavorato in molti film insieme a suo padre. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Giuseppe Pedersoli, figlio maggiore di Bud Spencer: vita privata, carriera

Nato a Roma l’11 febbraio 1961, Giuseppe Pedersoli ha 62 anni ed è il figlio maggiore di Bud Spencer, all’anagrafe Carlo Pedersoli, attore italiano scomparso nel 2016, celebre per i suoi tanti film cult in cui ha recitato insieme a Terence Hill. Sua madre è Maria Amato, figlia dello storico produttore e regista Giuseppe Amato. Ha inoltre due sorelle minori, Cristiana Pedersoli e Diamante Pedersoli. Giuseppe ha seguito le orme del padre e del nonno lanciandosi nel mondo dello spettacolo, nel ruolo di produttore e sceneggiatore.

Nel corso della sua carriera ha lavorato sia per il cinema che per la televisione e ha spesso lavorato in film con protagonista suo padre. Tra questi ricordiamo Un piede in paradiso, Botte di Natale e Al limite, nonché le serie televisive Detective Extralarge, Noi siamo angeli e I delitti del cuoco. “Non l’ho mai visto arrabbiato veramente, era uno sempre col sorriso sulle labbra.” -ha detto il produttore parlando del padre- “È stato più protettivo che geloso, non era attento alle nostre vite private: ci lasciava la nostra indipendenza”.

Vita privata: moglie, figli

Giuseppe Pedersoli è sposato con la panamense Lupita Barriga dal 1990, madre dei suoi due figli: Alessandro Pedersoli e Carlo Pedersoli Jr. Ha inoltre cresciuto anche Carolina, figlia di Lupita nata da una sua precedente relazione. Carlo, nato nel 1993, si è affermato nel mondo delle arti marziali miste: è il sesto atleta italiano a competere nella UFC.