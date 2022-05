Ilona Staller è da poco tornata dall’Isola dei Famosi 2022 ma già torna a fare parlare di se. Il motivo? Una proposta indecente fatta al presidente russo Vladimir Putin.

Ilona Staller a Putin: una notte di sesso in cambio della pace in Ucraina

Ilona Staller ha da poco terminato l’avventura da naufraga ma sui social è già tornata a parlare e a postare selfie. Tornata dall’isola, Staller (conosciuta anche come “cicciolina”) ne ha approfittato per lanciare un messaggio di pace diretto al presidente russo Vladimir Putin che è andato su tutti i giornali.

“Il mio messaggio di pace contro la guerra e per il presidente russo #putin. Mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina, per il popolo russo!”.

La Staller quindi, tornata dall’isola, si è fatta subito notare e dopo aver postato questo messaggio ha aggiunto anche alcuni hashtag al post, sperando in questo modo di essere maggiormente notata e di poter arrivare in qualche modo al diretto interessato. Tra gli hashtag utilizzati da cicciolina troviamo #peace, #love, #nowar, #amore #amoretrapopoli