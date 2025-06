Corpo, cuore e mente al tempo dell’intelligenza artificiale

Mai prima d’ora un’invenzione dell’uomo ha avuto il potenziale di decidere autonomamente. Tutto ciò che è esistito finora non è mai stato in grado di farlo e tale fatto ci ha sempre dato potere sulle cose. Parliamo dell’Intelligenza Artificiale, un’entità cui delegheremo gran parte delle nostre decisioni, forse le più importanti, o che quantomeno ne influenzerà gli aspetti più determinanti.

Pensiamo per esempio che nessuna automobile ha mai avuto il potere di decidere dove portarci in vacanza, nessuna macchina agricola decide di arare un campo, cosa coltivare o quando è meglio tagliare il raccolto, nessun software decide direttamente come e dove investire i nostri soldi, nessuna Tac o altro dispositivo medico decidono autonomamente se e come sia meglio curarci, nessuna bomba attuale decide quando, dove esplodere e contro chi (almeno si spera). Inoltre l’AI avrà la possibilità di creare nuove idee, forse, chissà, anche migliori di quelle dell’essere umano. E questo è tutto da vedere e sperimentare.

Quindi, cosa ci riserva il futuro? In poco meno di cinquant’anni tantissimi aspetti della vita che conosciamo sono cambiati a causa di rivoluzioni, più o meno veloci, che hanno scardinato e modificato il sistema sociale, culturale, ambientale ed economico.

L’avanzamento degli ultimi vent’anni è stato abnorme e il tutto è nato, a quanto pare, per aiutare e migliorare la vita dell’essere umano. E sotto certi punti di vista questo è avvenuto, occorre ammetterlo, anche se tante e nuove criticità sono ancora presenti. L’avvento delle macchine e poi dei software, per esempio, avrebbero dovuto aiutare l’umanità a lavorare di meno e guadagnare di più per vivere meglio e, se per alcuni forse questo è successo, per tanti altri lo è stato molto meno, senza contare poi quanto negli ultimi anni le patologie da stress e burnout lavorativo siano aumentate a dismisura e quanto la giornata lavorativa sia lievitata enormemente rispetto al passato.

Naturalmente ognuno di noi avrà il proprio personale e legittimo pensiero e punto di vista su questo argomento. Qui però l’intento non è quello di criticare o di essere d’accordo o meno sull’evoluzione tecnica che sta alla base; qui l’obiettivo è non tanto cioè capire chi sia l’AI, quanto invece capire chi sia l’essere umano: capire chi siamo, dove siamo e dove vogliamo andare.

Che siamo d’accordo o meno, questa nuova forma di intelligenza è già presente e lo sarà sempre di più nei contesti più disparati della nostra quotidianità. Questo determinerà un nuovo ambiente in cui dovremo vivere, nuove regole, nuovi comportamenti sociali, nuove e diverse professioni, e nuove realtà con cui confrontarci. Dobbiamo sognare un mondo in cui effettivamente l’essere umano sia più libero di vivere, creare e godere in pace del paradiso terrestre in cui tutti noi viviamo. A questo punto, questa nuova e sorprendente tecnologia potrà forse esserci veramente di aiuto nell’esaudire il sogno di ognuno di noi, ma se così sarà questo dipenderà esclusivamente da noi: dai desideri che avremo, dai sogni, dagli obiettivi, dallo scopo che abbiamo in questa vita.

“Sono, sento, posso”: il libro di Sandro Cottu per Mind Edizioni

Su tutte queste tematiche interviene il libro di Sandro Cottu, “Sono, sento, posso”, appena pubblicato da Mind Edizioni nella collana del Micap. “Quello che leggerai nelle prossime pagine – scrive l’autore nella prefazione – avrà come soggetto principale la vita umana, sarai tu il soggetto di te stesso. Sarà un viaggio alla scoperta di chi sei, di come costruisci la realtà e di quali sono le tue potenzialità. Non sarà un viaggio alla scoperta dell’intelligenza artificiale, ma alla scoperta e alla conoscenza della vita umana. Per scoprire come poter desiderare in modo più consapevole, etico, ecologico e proficuo per la tua esistenza. L’idea nasce dal fatto che, per quanto te la puoi raccontare, l’unico vero strumento attuale che hai a disposizione per fare esperienza su questo pianeta è e rimane solamente il tuo corpo. Tutto il resto, soprattutto quello che il tuo ingegno è riuscito a produrre, è solo frutto delle tue potenzialità. Per cui, se avrai il piacere di continuare con questa lettura, ti parlerò di cosa sono il corpo e la mente. In modo molto semplificato capirai la biologia e la fisiologia che stanno dietro al tuo funzionamento. Apprenderai come percepisci e come costruisci nella tua mente il mondo che ti circonda. Imparerai come essere più consapevole di ciò che ti accade e il perché accade in determinati modi. Conoscerai e implementerai il tuo potenziale innato. Arriverai a “essere” e ad avere degli alleati molto potenti per la tua vita, il tuo corpo, il tuo cuore e la tua mente. Avrai gli unici veri alleati che ti aiuteranno in questa nuova era e, con o senza intelligenza artificiale, sarai tu a decidere cos’è meglio per te.”

In sostanza questo libro non è né pro né contro l’intelligenza artificiale, ma si pone l’obiettivo di comprendere chi sia l’essere umano, dove sia e dove voglia arrivare in questa epoca ipertecnologica. Il lavoro di Cottu propone insostanza un viaggio alla scoperta della vita umana prendendo spunto dalla rivoluzione digitale che stiamo vivendo e dalle mille potenzialità e incognite legate all’avvento dell’intelligenza artificiale, ma mantenendo il focus sull’unica vera variabile decisiva: l’essere umano. L’obiettivo: scoprire come vivere in modo più consapevole, etico, ecologico e proficuo, creando un’alleanza imbattibile tra noi stessi, il nostro corpo e la nostra mente.

Chi è Sandro Cottu

Sandro Cottu è un coach e terapista specializzato nel campo della salute e del benessere. Terapista complementare certificato, ha seguito percorsi internazionali di coaching, tra cui il Micap e quello in Programmazione Neuro Linguistica con Richard Bandler e John La Valle. Esperto in Terapia funzionale globale, Negoziazioni complesse, Leadership e Comunicazione efficace, segue oltre 1.000 clienti nella Svizzera italiana nel loro viaggio di crescita personale, relazionale e sistemica attraverso percorsi personalizzati e metodologie olistiche. Crede con fermezza che una vita in salute sia l’unione di benessere fisico, mentale ed emotivo e il suo lavoro è orientato a creare questa armonia tra corpo, mente ed emotività. Potete seguirlo su www.sonosentoposso.com.

Sandro Cottu, “Sono, sento, posso”, Mind Edizioni, pagine 160, € 15,90