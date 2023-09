Vincent Cassel, fidanzata nuova per l’attore: chi è Narah Baptista

Vincent Cassel, fidanzata nuova per l'attore francese che ha già due ex moglie e tre figlie con entrambe donne.

Vincent Cassel, fidanzata nuova per l’attore francese che non da molto ha rotto con la sua ultima moglie Tina Kunakey. Ma Cassel si è dato da fare e così ora sembra essere impegnato con una nuova giovane ragazza.

Vincent Cassel, fidanzata nuova per l’attore

Un nuovo amore per Vincent Cassel: dai social infatti non c’è più traccia dell’ultima moglie Tina Kunakey. “Un momento di profonda crisi” riportò lo scorso aprile il Daily Mail; e ancora: “Si sono separati da qualche settimana”. Dopo l’ultima separazione, l’attore francese sembra aver già trovato una nuova fidanzata e un particolare ha colpito in molti. L’ex coppia in comune ha una figlia, Amazonie, nata nel 2019. Vincent Cassel ha due figlie più grandi nate dal matrimonio con Monica Bellucci: Deva, 19 anni, e Leonie, 13.

Chi è Narah Baptista

Narah Baptista ha origini brasiliane e australiane. Lavora come modella e ha partecipato all’edizione di Miss Universo Australia 2020. Lei ha 27 anni e lui 30 anni in più. La cosa che colpisce è la sua incredibile somiglianza con l’ultima moglie di Cassel, Tina Kunakey. Dunque, un’altra giovane e bella ragazza ha rapito il cuore dell’attore francese che ha visto intanto la sua prima moglie Monica Bellucci trovare la felicità nel regista Tim Burton, definito dall’attrice italiana come “un’anima meravigliosa” e in più “Ho trovato in lui qualcuno con cui condividere un mondo da sogno”. ha aggiunto la Bellucci.