Nicolas Maupas, chi è l’attore protagonista di Mare Fuori: film, vita privata, fidanzata

Chi è Nicolas Maupas, giovane attore protagonista di Mare Fuori nel ruolo di Filippo. Lanciato dall’amata serie tv Rai, il suo sogno è di sfondare da regista. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Nicolas Maupas, vita privata e carriera dell’attore di Mare Fuori

Nato a Milano il 29 ottobre 1999, Nicolas Maupas ha 23 anni ed è un giovane attore in ascesa che ha trovato la notorietà grazie il suo ruolo da protagonista in Mare Fuori. Ha origini francesi, come spiega lui stesso in un’intervista ad Amica.it: “Papà è un grafico pubblicitario, viene dalla Normandia e da lui ho ereditato l’essere molto formale e il patriottismo. Mi piacerebbe tantissimo lavorare in Francia, quando parlo la “langue de Molière” cambio tono e gestualità”. Maupas è fin da piccolo un grande appassionato di cinema, epica e fantasy e si forma come attore studiando al fACTORy 32 di Milano e all’Accademia09.

Il suo esordio nel mondo della recitazione arriva nel 2019 proprio con Mare Fuori, dove interpreta il giovane pianista Filippo Ferrari. Il ruolo lo mette sul radar di molti addetti ai lavori. Nel 2021 Nicolas ha un ruolo di spicco del teen drama Nudes e di Un professore, serie tv con protagonista Alessandro Gassman. Un anno dopo è nel cast di Sopravvissuti, al fianco di Lino Guanciale, Giacomo Giorgi e Vincenzo Ferrera. Nel 2022 Nicolas Maupas è inoltre premiato al Festival del Cinema di Venezia come Miglior Attore Rivelazione.

Il suo sogno nel cassetto, tuttavia, è di crearsi una carriera dietro la macchina da presa. In futuro Maupas vorrebbe sfondare come regista, tant’è che ha svelato di scattare spesso foto di luoghi che lo ispirano particolarmente, potenziali future ambientazioni dei suoi film. Quando Amica.it lo interroga sulle sue ispirazioni, Maupas cita molti nomi importanti: “Ammiro Wes Anderson e adoro Hayao Miyazaki. I miei miti sono Vittorio Gassman, Jack Nicholson, Christoph Waltz, Toni Servillo e Pierfrancesco Favino”.

Vita privata: è fidanzato?

In passato Nicolas Maupas ha avuto una relazione sentimentale con la collega Ludovica Coscione, anche lei nel cast di Mare Fuori. Nell’aprile del 2021 il giovane attore ha ammesso di essere tornato single in un’intervista a Vanity Fair. Non ci sono notizie certe, al momento, circa la sua vita privata e sentimentale. Diverse voci di corridoio lo vogliono di nuovo innamorato, forse di nuovo di una donna nel cast dell’amata serie Rai. Molti giornali scandalistici puntano il dito su Valentina Romani, volto della zingara habituée del penitenziario Naditza. I diretti interessati non hanno mai smentito né confermato queste ultime indiscrezioni.