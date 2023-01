Chi è Valentina Romani, Vanessa Rosich in “La Porta Rossa”: film, fidanzato, studi

Valentina Romani è una giovane attrice romana che, con grande determinazione e spirito di iniziativa, si sta facendo sempre più conoscere nel mondo del cinema e dello spettacolo. Nata il 16 giugno 1996, è riuscita a diventare attrice nonostante i suoi genitori sponsorizzassero per lei una carriera da medico o avvocato. Conosciamola meglio.

Valentina Romani: studi e carriera

Valentina Romani si è diplomata al Liceo Linguistico. Ha studiato due anni di teatro con Saverio Vallone e Beatrice Gregorini e ha poi approfondito gli studi di recitazione studiando un anno di teatro in francese. Il suo esordio cinematografico lo fa risale al 2016 con il film Un bacio diretto da Ivan Cotroneo, che la lancia nel mondo dello spettacolo. Con altre fiction come Che Dio ci aiuti, Un passo dal cielo, Tutto può succedere, Rex 8 e Aldo Moro Il Professore si è imposta sempre più come attrice di talento.

È poi entrata nel cast del film Rai dedicato a Carla Fracci dove interpreterà l’amica-nemica di Carla, Anita. La Rai l’ha poi voluta anche per la serie “Mare Fuori” .

Il successo con La Porta Rossa

La notorietà per Valentina anche sul piccolo schermo, però, è arrivata con il personaggio di Vanessa Rosich in La Porta Rossa, dove ha recitato assieme a Lino Guanciale e Gabriela Pession.

Vita privata e fidanzato

Valentina Romani è fidanzata attualmente con Giacomo Sirolli su cui però non si hanno informazioni perchè non è un personaggio pubblico.

Prima di stare con Giacomo, però, l’attrice ha avuto una storia d’amore con Francesco Capulli con il quale era già andata a convivere. Il giovane aveva 10 anni più di lei e anche lui lavorava nel mondo dello spettacolo. La coppia viveva a Roma e i due erano al tempo molto innamorati. In una intervista che aveva rilasciato a pressreader.com, Valentina aveva dichiarato di credere “nell’amore in tutte le sue forme” e “di voler una famiglia, dei figli e continuare a recitare”.