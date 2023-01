Vin Diesel, vita privata dell’attore di Fast & Furious: moglie, figli, famiglia, curiosità

Tutto sulla vita privata di Vin Diesel. Scopriamo qualcosa di più sulla famiglia e sulla quotidianità della celebre star americana di film d’azione, dalla saga di Fast & Furious alla trilogia di Riddick. Chi è sua moglie? Quanti figli ha? Cosa sappiamo di loro?

Vin Diesel, vita privata e carriera dell’attore di Fast & Furious

Nato ad Alameda, in California, il 18 luglio 1967, Vin Diesel ha 55 anni ed è una celebre star del cinema americano.

Il suo vero nome è in realtà Mark Vincent Sinclair III. L’attore ha raccontato di aver acquisito il suo nome d’arte mentre lavorava come buttafuori al Tunnel, un locale notturno newyorkese. La sua fama internazionale è dovuta soprattutto alla sua partecipazione ad amate saghe di film d’azione a partire dagli anni Novanta. Vin Diesel da infatti il volto a Dominic Toretto, iconico protagonista di Fast & Furious, celebre saga cinematografica tutta adrenalina e spettacolo.

L’attore ha interpretato anche il letale assassino spaziale Richard B. Riddick, protagonista dei film Pitch Black, The Chronicles of Riddick e Riddick. Recita inoltre in Salvate il soldato Ryan, xXx, Missione Tata, Babylon A.D. e Bloodshot.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Diesel ha sempre preferito tenerla ben lontana dall’attenzione mediatica. In un’intervista ad Hollywood.com l’attore ha dichiarato di ispirarsi ad alcune note personalità hollywoodiane nella protezione della propria sfera personale: “Non metterò tutto sulla copertina di una rivista come vari altri attori.

Io provengo dal “codice del silenzio” di Harrison Ford, Marlon Brando, Robert De Niro e Al Pacino“. Anche per questo motivo, sua moglie e i suoi figli non sono soliti apparire spesso in pubblico. Cosa sappiamo esattamente di loro?

Chi sono sua moglie e i suoi figli?

Vin Diesel è sposato dal 2007 con la bellissima modella messicana Paloma Jimenez. Nata ad Acapulco il 22 agosto 1983, ha 39 anni ed è stata protagonista di campagne pubblicitarie per Coca Cola, Pantene e Honda.

Paloma ha lavorato per le agenzie messicane ID Model Management e Look Models ed è apparsa sulla copertina di diverse riviste, tra cui quella del numero di gennaio 2015 del periodico Maxim. Nel suo curriculum c’è inoltre un piccolo cameo televisivo in Otro rollo con: Adal Ramones, nel 2004, dove interpreta se stessa. Vin e Paloma hanno avuto insieme tre figli: Hania Riley, nata nel 2008, Vincent, nel 2010, e Pauline, nata nel 2013.

La più piccola fu chiamata così in onore di Paul Walker, amico di Vin Diesel e co-protagonista di Fast & Furious scomparso tragicamente in un incidente stradale nel 2013.

Famiglia e curiosità

La madre di Vin Diesel, Delora Vincent, è un’astrologa e psicologa di origini inglesi, tedesche e scozzesi. Vin ha inoltre un fratello gemello, Paul Vincent, che vive però ben lontano dai riflettori hollywoodiani. L’attore ha svelato di non aver mai conosciuto il suo padre biologico, che divorziò da Delora mentre era ancora incinta: “Tutto ciò che so da mia madre è che ho collegamenti con molte culture differenti”. L’unica figura paterna nella sua vita, infatti, fu il suo padre adottivo, il secondo marito di Delora Irving H.

Vincent, al suo fianco dal 1970. Irving è un attore e insegnante di recitazione teatrale di origini afroamericane ed è il padre dei due fratelli minori di Diesel, Tim e Samantha Vincent.