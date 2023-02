Sanremo 2023, Giorgia: “Sono curiosa di sentire gli artisti più giovani”

Ormai a poche ore dall’inizio, il festival della musica italiana conclude i preparativi. Sanremo 2023 è ormai oggetto di discussione e la stessa Giorgia, cantante in gara, si dice curiosa di ascoltare la “nuova scuola”, che si presenta molto bene.

Sarà interessante scoprire l’impatto di ogni concorrente.

Giorgia su Sanremo 2023, le sue dichiarazioni

Dopo ben 22 anni, Giorgia ritorna sul Teatro Ariston, pronta ad esibirsi con il suo pezzo Parole dette male. La cantautrice romana ha ormai una grandissima esperienza dal punto di vista musicale e canoro e, pertanto, rappresenta un vero e proprio pezzo da novanta tra i concorrenti in gara.

L’artista classe ’71 ha avuto modo di parlare di se stessa, del suo attaccamento alla musica che rappresenta, ormai, il suo stile di vita. Attraverso un’intervista per RaiPlay, ha raccontato la sua esperienza:

“Mi piace ancora suonare live, è una cosa che subisce alti e bassi, soprattutto dopo gli ultimi periodi particolari, però mi piace ancora perché è uno dei pochi momenti della vita in cui ti sembra che si possa essere uno anche se si è tanti. E quella è anche una sensazione, un pensiero di cui c’è secondo me proprio bisogno in questo momento”.

Siparietto particolare quello con il figlio Samuel, ragazzino di 12 anni. Durante una discussione con lui, ha infatti scoperto che tiferà per Lazza, un giovanissimo concorrente che ha destato la curiosità della cantante.

Per questo Giorgia ha ammesso di voler conoscere di più i giovani concorrenti:

“Ho curiosità di sentire gli artisti più giovani, più nuovi, più recenti, perché comunque è costruttivo ascoltare la scrittura, gli arrangiamenti, però ho curiosità anche per gli artisti che già sono in pista da un po’ per lo stesso motivo, quindi per vedere in che modo rielaborano e ricostruiscono la loro ispirazione, il loro modo di fare le canzoni, l’interpretazione. Va ascoltato tutto con molta attenzione”.

Nonostante l’ottima carriera, Giorgia dimostra così una grande umiltà e uno sconfinato amore per la musica, che potrà condividere – ancora una volta – a Sanremo.