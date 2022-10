Chi è Giacomo Giorgio, interprete di Lorenzo in “Sopravvissuti”

Giacomo Giorgio è un attore italiano, che interpreta il personaggio di Lorenzo nella fiction Sopravvissuti che ha come protagonista Lino Guanciale.

Chi è Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio, nato a Napoli nel 1998, è un attore italiano che, quando aveva soli 6 anni, ha recitato nei panni di Pulcinella e già quindi da quando era molto piccolo ha iniziato a studiare per diventare attore. Inizia, infatti, a recitare a Napoli a 11 anni dove ha studiato il metodo Stanislavskij.

Successivamente, a Milano, Giacomo ha recitato in diverse compagnie sotto la vigile guida di Michael Margotta. A 17 anni si trasferisce a Roma per sviluppare la sua carriera di attore, e nel 2017 è entrato per la volta nel mondo del cinema. Ha recitando, in particolare, in The Happy Prince di Rupert Everett e poi nel film Non c’è campo, di Federico Moccia. Nel 2018 era nel cast de I bastardi di Pizzofalcone 2.

Sopravvissuti su Rai 1

Giacomo Giorgio, assieme a Lino Guanciale, è uno dei protagonisti su Rai 1 della serie Tv “Sopravvissuti“. In questa sua nuova esperienza televisiva in Rai ha interpretato Lorenzo, un ragazzo di 35 anni sopravvissuto al naufragio della barca a vela Arianna in Sopravvissuti. La dura lotta per la sopravvivenza a bordo fa emergere l’aspetto più spietato di Lorenzo e del suo carattere, ma al ritorno appare completamente cambiato.

Successivamente lo si rivedrà impegnato in Diabolik e in “Mare Fuori”.

Curiosità

Giorgio ha una grande passione per la chitarra, il pianoforte, il calcio e il tennis.