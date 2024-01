Murat Unalmis, chi è Demir Yaman di Terra Amara: vita privata, carriera, film, moglie

Chi è Murat Unalmis, attore turco e volto di Demir Yaman in Terra Amara. Scopriamo qualche informazione in più su uno degli attori protagonisti dell’amata soap opera di Canale 5. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Murat Unalmis, Demir Yaman in Terra Amara: vita privata, carriera

Nato a Kayseri il 23 aprile 1981, Murat Unalmis ha 42 anni ed è un noto attore turco, famoso in Italia soprattutto per il suo ruolo nella soap opera Terra Amara. È lui a dare il volto al ricco imprenditore Demir Yaman nell’amata serie di Canale 5: grazie a questo ruolo è spesso apparso come ospite in diversi talk show italiani. Prima di trovare successo come attore, Unalmis è stato un giocatore di basket professionista per il Fenerbache e ha conseguito una laurea in Economia Aziendale. Fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo nel 2003 con una piccola parte nello show Sınırlı Aşk.

Negli anni successivi ha recitato in molti altri show per la tv turca come Deli Duran, Kasaba, Yer Gök Aşk, Deli Gönül e il recente Gülcemal. È apparso inoltre in diverse pellicole per il cinema come New York’ta Beş Minare e Il platano. Il suo ruolo in Terra Amara gli è valso il premio di Miglior Attore dell’anno nel 2019 ai Turkey Brand Awards, nonché due candidature come Miglior Attore ai Turkey Youth Awards 2020 e all’International İzmit Film Festival 2020.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata: moglie, Instagram

In passato Murat Unalmis è stato sposato con una sua collega, l’attrice Birce Akalay. La loro unione dura appena un anno, dal 2011 al 2012. In seguito l’attore ha ritrovato l’amore tra le braccia di un’ex giocatrice di basker, Nutiye Akar. I due si sono sposati nel settembre del 2023. Per seguire più da vicino la sua quotidianità e i suoi futuri progetti basta tenere d’occhio il suo profilo Instagram, ad oggi seguito da oltre 600mila follower.