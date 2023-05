Monica Leofreddi, chi è la conduttrice: vita privata, biografia, figli, Instagram

Chi è Monica Leofreddi, carriera e vita privata della conduttrice televisiva italiana. Nel mondo della tv dagli anni Ottanta e volto di molti programmi Rai, in passato ha avuto una relazione con Antonello Venditti. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Monica Leofreddi, vita privata, biografia e carriera della conduttrice

Nata a Roma l’8 aprile 1965, Monica Leofreddi ha 58 anni ed è una nota conduttrice televisiva italiana. Fa il suo esordio sul piccolo schermo nel 1982, quando fa le sue prime esperienze come presentatrice in alcune trasmissioni sportive nella tv locale GBR. Viene notata da Piero Ottone che la porta con se in Rai nel 1984 nel suo programma politico Le regole del gioco. Negli anni successivi continua a farsi spazio sulle reti nazionali, lavorando prima ai collegamenti esterni di Unomattina dal 1986 al 1994, e poi alla rubrica quotidiana Utile e futile. Nel 1996 torna ad occuparsi di sport come conduttrice de La domenica sportiva, affiancata da Jacopo Volpi.

In quegli anni Monica Leofreddi lavora a moltissime altre trasmissioni Rai insieme a pilastri della tv italiana come Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci e Pippo Franco. Prende parte a programmi di punta come Partita doppia, I cervelloni, Scommettiamo che…? ma anche al Festival di Sanremo e a Miss Italia. Negli anni 2000 conduce Lo Zecchino d’Oro e il Concerto di Natale 2006, e viene inoltre messa alle redini del contenitore pomeridiano L’Italia sul 2 insieme a Milo Infante. Dal 2014 al 2017 conduce invece Torto o Ragione? Il verdetto finale, restyling dell’omonimo programma diretto da Veronica Maya. Negli ultimi anni è spesso apparsa in tv come ospite ed opinionista, soprattutto su Italia Si! e Ore 14.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

L’amore con Antonello Venditti

In passato Monica Leofreddi ha avuto una relazione importante con l’amato cantautore Antonello Venditti. I due restano insieme per nove anni e mezzo, dal 1985 al 1994. Leofreddi ricorda ancora con affetto questo amore, come spiega a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo: “Mi sono quasi scontrata con questo amore, che è stato una delle più grandi sorprese della mia vita. Siamo stati insieme 9 anni. Non lo sapeva nessuno. All’inizio un po’ mi vergognavo… Avevo paura mi dessero l’etichetta della ‘fidanzata di’. Temevo che questa relazione mettesse delle ombre sulla mia professione”. Secondo la conduttrice, il brano di Venditti Ogni volta è dedicato proprio a lei: “È stato scritto poco dopo la fine della nostra relazione, credo ci sia qualcosa di noi”.

Vita privata: marito, figli, stalker, Instagram

Ad oggi Monica Leofreddi è sposata con il suo storico compagno, l’odontoiatra romano Gianluca Delli Ficorelli. I due stanno insieme dal 2004 ed hanno deciso, dopo tanti anni insieme, di coronare il loro amore con le nozze nel 2015. La coppia ha avuto due figli, entrambi nati con la fecondazione assistita: il primo, Riccardo, è nato nel 2009, mentre la seconda, Beatrice, è nata nel 2012. La famiglia della conduttrice appare spesso in foto pubblicate sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 147mila follower.

La vita di Leofreddi, tuttavia, non è sempre stata tutta rose e fiori. Per diversi anni, infatti, la conduttrice è stata vittima di uno stalker, che l’ha perseguitata continuamente costringendola a trasferirsi e a cambiare le sue abitudini. L’uomo è stato condannato ad un anno e quattro mesi di carcere, più una provvisionale da 20mila euro nel 2014. “Lui conosce ogni movimento della mia vita.” -disse all’epoca una terrorizzata Monica Leofreddi- “È come uno squalo che mi gira attorno. Anche nei giorni scorsi, dopo l’ultima udienza in tribunale, mia madre ha detto di averlo visto in zona. Mi perseguita in modo molto lucido, la sua è una presenza costante Spero che questa sentenza sia l’inizio della fine di una vicenda drammatica”.